Neon-Noir-Adventure Virtuaverse hackt Ende Oktober eure Konsolen

Theta Divisions futuristisches Point-&-Click-Adventure Virtuaverse wird am 28. Oktober auf Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. In diesem Cyberpunk-Abenteuer herrscht eine KI über die Welt und optimiert das Leben aller Menschen. Nathan, der sich durch das Schmuggeln unerlaubter Hard- und Software über Wasser hält, kann die virtuelle Realität auf Knopfdruck ausschalten und somit sehen, was viele andere Personen nicht länger wahrnehmen. Als seine Freundin Jay eines Tages spurlos aus dem gemeinsamen Appartement verschwindet, muss er herausfinden, was ihr zugestoßen ist.

Synthesizer-Musik und Pixel-Optik schaffen vor dem Hintergrund von dreckigen Cyberpunk-Motive eine stilsichere Kulisse, doch ein paar Steam-Spieler kritisieren die Rätsellogik und zum Teil auch die Geschichte. Für 15 Euro bekommt ihr den Titel Ende des Monats auf allen Plattformen - eine PC-Version gibt es bereits seit letztes Jahr.

Quelle: Blood Music.