Wir schreiben das Jahr 2053 und Alex McCoin ist unser Protagonist - ein hartgesottener Polizist, der einst der Beste in Viridis war, jetzt aber nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Seine Implantate sind durch Drogenmissbrauch beschädigt, seine Migräne ist häufig und die Polizisten, die einst zu ihm aufgeschaut haben, seufzen über die Belastung, zu der er geworden ist. Als es zu einer Mordserie an Wissenschaftlern des Cyberwear-Unternehmens NilCorp kommt, wird er in eine Kette von Ereignissen verwickelt, die nicht nur seine Zukunft, sondern auch die aller Einwohner der Stadt verändern wird. Wir werden auf alles treffen, von Superhackern und Mutanten bis hin zu Cyber-Cops und Rattenmenschen - alle sind so geformt, dass sie Werken wie Bladerunner und Cyberpunk 2077 ähneln, die unsicher dahinstolpern und nicht wirklich wissen, welchen Weg sie einschlagen sollen.

Als ich mir die Trailer zu Neon Blood angesehen habe, war ich sofort sehr interessiert. Das Spiel sah stylisch, schnell und aufregend aus. Ich erwartete ein Actionspiel mit Detektivelementen, das in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft spielt. Was wir bekamen, war etwas völlig anderes, etwa die Hälfte von dem, was ich dachte. Es ist ein Actionspiel, das manchmal nett ist, aber es ist überhaupt nicht rasant oder aufregend. Er spielt jedoch in einer dystopischen Zukunft und enthält einige Elemente, die an Detektivarbeit erinnern. In den Trailern sahen wir rasante Kämpfe mit coolen Effekten, aber im Spiel waren es stattdessen rundenbasierte Kämpfe und Quicktime-Events. Es war ganz und gar nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, schlicht und einfach. Aber war das, was wir bekamen, gut?

Es war eine ziemlich gemischte Tüte. Manchmal habe ich eine Menge Spaß mit dem Spiel, meistens renne ich durch die Straßen von Viridis und bin beeindruckt davon, wie cool die neonbeleuchtete, schmutzige und heruntergekommene Welt ist, die Chaotic Brain aufgebaut hat. Der Stil ist ziemlich einzigartig, mit Charakteren, die in 2D-Pixeln gerendert werden, mit einer 3D-Welt als Hintergrund. Gelegentlich und vor allem in Bewegung ist das Spiel wirklich ordentlich und die Beleuchtung besonders schön. Ich wünschte, sie hätten mehr daraus gemacht, anstatt den größten Teil des Spiels in langweiligen Gassen, heruntergekommenen Bars, Abwasserkanälen und Wüstenstädten anzusiedeln. Leider ist es bei weitem nicht immer schön. Manchmal zoomt man viel zu stark auf die Charaktere heran und kann kaum sehen, was sie darstellen, weil sie stattdessen auf aufgeblähte und klebrige Pixel reduziert sind. In einigen kurzen Abschnitten des Spiels werden wir auch mit einigen unglaublich schön gezeichneten Zwischensequenzen verwöhnt, aber sie sind viel zu kurz und sind vorbei, bevor man registrieren kann, was passiert ist.

Anfangs habe ich auch ein wenig über die Proportionen unseres Protagonisten gekichert. Er hat sehr kurze Arme und ich habe ein bisschen wie ein T-Rex-Vibe statt wie ein harter, hartgesottener Polizist. Ich habe im Laufe des Spiels gelernt, damit zu leben, aber ich verstehe nicht, wie die Entwickler es nicht hätten sehen und selbst beheben können. Das ist bei mehreren Dingen im Spiel der Fall und ich bin mir ziemlich sicher, dass Chaotic Brain größere Pläne für das Spiel hatte, die das kleine Studio nicht umsetzen konnte. Wie bereits erwähnt, bekommen wir einige Missionen, in denen wir unsere polizeilichen Fähigkeiten einsetzen müssen, um Hinweise zu finden. Dies geschieht, indem wir die Umgebung mit unseren kybernetischen Augenimplantaten scannen und interessante Dinge in einem hellblauen Licht aufleuchten. Ich weiß nicht, wie oft ich mich durch genau das gleiche Rätsel quälen musste. Von Anfang bis Ende scannen wir als Polizei fast nur unsere Umgebung, verfolgen die leuchtend blauen Details und drücken ein paar Knöpfe, um weiterzumachen. Es ist nie schwierig oder knifflig und erfordert keinerlei Gedanken. Manchmal wird es unbeholfen und unklar, aber nie auf eine Weise, die dazu beitragen würde, die Rätselelemente des Spiels interessanter zu machen. Diese Momente werden zu bloßen Ärgernissen. Es gibt noch ein anderes Rätsel im Spiel, das man auf genau die gleiche Weise zweimal löst, und da wurde klar, dass nicht genug Zeit in die Entwicklung investiert wurde.

Rundenbasierte Kämpfe sind eine weitere extrem häufige Aktivität, die du während der drei bis vier Stunden spielst, die du Neon Blood spielst. Ich war noch nie besonders begeistert von rundenbasierter Action und noch weniger in diesem Spiel. Es ist ein einfaches System, bei dem du Schadenspunkte basierend auf Würfelwürfen erhältst. Du kannst angreifen oder dich selbst heilen. Zu Beginn erhältst du eine Fähigkeit namens "Headshot" und das ist alles, was du brauchst, bis der Abspann läuft. Die Kämpfe des Spiels sind wirklich langweilig und es fehlt ihnen völlig an Schwung und jeglicher Schwierigkeit. Die Werte der Hauptfigur werden ständig verbessert, so dass keiner der Gegner wirklichen Widerstand leistet - nicht einmal der Endgegner des Spiels. Es ist in wenigen Minuten vorbei und ich bin nicht ein einziges Mal während des Spiels gestorben. Wenn man sich dafür entscheidet, einen so wichtigen Teil eines Actionspiels auf rundenbasierten Kämpfen zu belassen, muss man mehr Tiefe einführen, als wir hier bekommen.

Und dann ist da noch die Geschichte, die meiner Meinung nach die größte Enttäuschung ist. Es ist, als ob sie nicht wirklich in der Lage waren, sich zu entscheiden, welche Richtung oder welchen Ton das Spiel haben sollte. In einem Moment ist es düster, düster und schmutzig, aber dann häufen sich die Slapstick-Witze und die ziemlich schöne Sci-Fi-duftende Chiptune-Musik wird durch etwas ersetzt, das man in einer Sci-Fi-Serie unter der Regie des Disney Channel finden könnte. Sicher, es gibt Platz für beide Elemente in einer Geschichte, aber keines von beiden ist gut genug gemacht. Die Geschichte ist gehetzt und in der kurzen Laufzeit erreichen wir ein Ende, bevor es einen Höhepunkt oder ein Crescendo gibt. Achselzucken bestimmt sowohl die Erzähltechnik als auch die Geschichte als Ganzes. Es ist auch voller Klischees, Charaktere, die wir schon fünfzig Mal gesehen haben, und Dinge, die schon unzählige Male zuvor gemacht wurden - nicht zuletzt in Cyberpunk 2077.

Trotzdem würde ich nicht sagen, dass das Spiel so schlecht ist. Es mag ziemlich dünn und viel zu leicht sein, aber wenn die Welt so schön und voller Easter Eggs und Hommagen an andere Cyberpunk-Klassiker ist, ist es immer noch eine ziemlich unterhaltsame Reise. Die kurze Laufzeit von Neon Blood ist ein Vorteil, da es nicht genügend Inhalte und Ideen gibt, um mehr Stunden Unterhaltung zu füllen. Allerdings wünschte ich, Chaotic Brain hätte sich dafür entschieden, der Geschichte mehr Gewicht und einen dunkleren Ton zu geben. Sie haben es nie geschafft, mich einzufangen und es fühlt sich an, als wären sie selbst verloren und wüssten nicht wirklich, in welche Richtung sie das Abenteuer führen wollten.