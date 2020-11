NEO: The World Ends With You wird ein Action-Rollenspiel in 3D-Grafik

Es war bereits ziemlich offensichtlich, dass Square Enix neue Countdown-Seite ein neues Spiel in der The World Ends With You-Serie enthüllen würde. Square Enix hat das Franchise bereits mit einer Remastered-Version des ersten Spiels auf die Switch gebracht und eine neue Anime-Serie angekündigt. Heute wurde uns nun auch das neuste Spiel, NEO: The World Ends With You vorgestellt.

NEO: TWEWY ist ein Action-Rollenspiel in 3D-Grafik und mit Echtzeitkämpfen. Dieses Mal muss ein neuer Charakter namens Rindo am sogenannten Spiel der Reaper teilnehmen, einem Kampf ums Überleben. Rindo ist einer von vielen neuen Charakteren, die von Tetsuya Nomura, Gen Kobayashi und Miki Yamashita mit dem neuen Spiel in das Franchise eintreten. Zusätzlich kehrt der Bösewicht Sho Minamimoto zurück.

Passend zur Ankündigung hat Square Enix bereits eine offizielle (japanische) Website für das Spiel aufgemacht. NEO: The World Ends With You erscheint im Sommer 2021 auf der Nintendo Switch und Playstation 4.