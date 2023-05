Nein, Sony kauft CD Projekt Red nicht

HQ

Ein Destiny-Insider namens Liz erregte am Wochenende viel Aufmerksamkeit, nachdem behauptet wurde, dass Sony erwäge, CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) zu übernehmen. Jetzt hat CD Projekt Red die Dinge nach einem Earnings Call, bei dem das Management erklärte, dass das Studio nicht zum Verkauf steht, in Ordnung gebracht.

Hier ist, was Adam Kiciński, Präsident und CEO von CD Projekt, seinen Investoren und Eigentümern dazu zu sagen hatte:

"An unserem Ende hat sich nichts geändert. Ich kann also wiederholen, was wir im Laufe der Jahre gesagt haben - CD Projekt steht nicht zum Verkauf. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir haben, glaube ich, eine ausgezeichnete Strategie. Sicherlich nicht einfach umzusetzen, aber es ist sehr spannend, unseren eigenen Weg zu gehen. Es ist also ein reines Gerücht."

Während CD Projekt Red nach dem verpatzten Start von Cyberpunk 2077 definitiv sehr gelitten hat, scheint es, als ob sie wild entschlossen sind, die Dinge wieder richtig zu machen. Zuerst stellten sie sicher, dass das Spiel tatsächlich hält, was versprochen wurde, und dann kündigten sie auch mehrere neue The Witcher-Projekte an (darunter The Witcher Remake und eine brandneue Trilogie).

Die kommende Cyberpunk 2077-Erweiterung Phantom Liberty wird während des Summer Game Fest-Events spielbar sein, es scheint also wieder auf Kurs zu sein für dieses polnische Kraftpaket.