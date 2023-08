Neill Blomkamp spricht über seinen Robocop-Film, der nie stattgefunden hat

HQ

Es gibt nur wenige Filme, die mit Paul Verhoevens gefeiertem Kultklassiker Robocop mithalten können, einer rohen, düsteren Gesellschaftssatire voller Action und Unterhaltung. Die Fortsetzungen, die darauf folgten, sind jedoch vielleicht von fragwürdigerer Qualität, nicht zuletzt das sinnlose, kinderfreundliche Remake von 2014, das viele Fans des Originalfilms wie die Pest mieden.

Seitdem ist es ruhig an der Robocop-Front, aber Tatsache ist, dass wir 2018 eine Fortsetzung von keinem Geringeren als dem Science-Fiction-Meister Neill Blomkamp selbst hätten haben können, basierend auf einem Konzept, das vom Drehbuchautor des ersten Films geschrieben wurde. Das Projekt ist leider gescheitert, und in einem Interview mit JoBlo erzählt uns Blomkamp selbst etwas mehr über die verworfene Fortsetzung.

"Das ist der einzige Film, den ich je gemacht hätte, bei dem ich versucht hätte, im Grunde den Regiestil von Paul Verhoeven zu simulieren. Ich wollte, dass es sich anfühlt, als wäre es am Tag danach. Wenn Dick Jones am Montag aus dem Fenster gefallen wäre, wäre dies Dienstag gewesen. Es war buchstäblich wie am nächsten Morgen, als es begann. Es war also eine direkte Fortsetzung genau im gleichen Stil."

Stattdessen bekamen wir Chappie, einen Film voller Probleme und unterstützt von einem fragwürdigen Stil, um es gelinde auszudrücken. Sicher, es hat seine Fans, aber wir hier in der Redaktion wünschten, wir hätten stattdessen diese Robocop-Fortsetzung bekommen.

Was hältst du von Chappie und wie hätte deiner Meinung nach ein Robocop-Film von Blomkamp werden können?