Neill Blomkamp sollte Gunzilla Games ursprünglich nur beraten

Im Sommer wurde bekannt, dass der Regisseur Neill Blomkamp in der vagen Rolle des "Chief Visionary Officers" zum Entwicklerstudio Gunzilla Games hinzugestoßen ist. Der Hollywood-Star ist als Regisseur mehrerer Sci-Fi-Filme, darunter District 9 und Elysium, bekannt und er wird dem Studio dabei helfen, einen Shooter für aktuelle Plattformen zu erarbeiten.

Um zu verstehen, was genau Blomkamps Rolle bei Gunzilla Games ist, haben wir Anfang des Monats die Gelegenheit wahrgenommen, um mit Olivier Henriot (Executive Narrative Director) und Richard Morgan (Drehbuchautor/Autor der Netflix-Show "Altered Carbon") über das neue Projekt zu sprechen. Das Interview hat uns einen Einblick in die Arbeit des Regisseurs gegeben.

"Ursprünglich war die Idee, ein Gespräch mit ihm zu führen und ihn als Berater zu haben", so Henriot. "Nach einigen Gesprächen - eigentlich waren es gar nicht so viele - wurde jedoch klar, dass es um mehr ging als nur darum, ihn als Berater zu haben. Er war von dem Projekt und allem, was wir ihm vorschlugen, extrem begeistert und sagte: 'Wisst ihr was, Jungs? Ich [...] arbeite mit euch daran.'"

Morgan fügte seinem Vorredner hinzu: "Er hat uns bereits dabei geholfen, die visuelle Struktur unserer Arbeit komplett zu überarbeiten. [Auch] das Gefühl dafür, wie sich diese Welt anfühlen und aussehen wird, und in gewissem Maße sogar, wie sie riecht, [darauf hat Blomkamp Einfluss genommen]. Er hat uns eine Dichte gegeben, die wir, glaube ich, vorher nicht hatten. Er hat unser gesamtes Konzept und unsere Konzeptzeichnungen, unsere Charaktere und alles andere genommen und uns eine Textur gegeben, die wir vorher nicht hatten."

Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs kam Henriot noch einmal auf Blomkamp zu sprechen und verriet, dass der Regisseur dem Team dabei hilft, grundlegende Entscheidungen beim Game-Design zu hinterfragen:

"Eine Sache, die bei Neill wirklich cool ist, ist die Tatsache, dass er, obwohl er ein Gamer ist, nicht aus der Spieleentwicklung kommt", erklärt der Narrative Director. "Er hat also viele Dinge in Frage gestellt, viele Annahmen oder Konventionen, an die man sich hält, wenn man ein langjähriger Spieleentwickler ist. Er hat zum Beispiel gesagt: 'Das können wir nicht machen? Warum können wir das nicht? Ist es verboten? Ist es technisch nicht machbar?' Das zwingt uns dazu, unsere Arbeit ständig zu überdenken und oft ergeben sich dabei Möglichkeiten, die wir sonst vielleicht verpasst hätten."

