Neil Druckmann erklärt, warum Gewalt in HBOs The Last of Us abgeschwächt wurde

Es sind nur noch zwei Wochen, bis wir endlich HBOs gehypte Show The Last of Us mit Pedro Pascal und Bella Ramsay als Joel und Ellie genießen können. Die Trailer, die wir bisher gesehen haben, versprechen sehr gute Dinge, aber wie fast immer wird es natürlich Unterschiede zwischen dem Spiel und der Verfilmung geben.

Gewalt ist, wie wir wissen, oft sehr brutal und drastisch. Die Serie hingegen wird die Gewalt abschwächen, um der Geschichte selbst noch mehr Gewicht zu verleihen.

Neil Druckmann sagte dies kürzlich in einem Interview mit SFX Magazine/GamesRadar:

"Wir brauchen ein gewisses Maß an Action oder Gewalt, das wir für die Mechanik nutzen können, damit man sich mit Joel verbinden und in einen Flow-Zustand kommen kann. Dann würden Sie wirklich das Gefühl haben, mit diesem Bildschirm-Avatar verbunden zu sein und die Welt durch seine Augen zu sehen.

Aber das gibt es in einem passiven Medium nicht. Eines der Dinge, die ich sehr früh gerne von Co-Schöpfer Craig Mazin und HBO gehört habe, war: "Lasst uns die ganze Gewalt bis auf das Wesentliche beseitigen." Dadurch konnte die Gewalt noch mehr Auswirkungen haben als im Spiel, denn wenn man die Bedrohung weiter zeigt und die Reaktion der Menschen auf eine Bedrohung sieht, macht es das beängstigender. Und wenn wir die Infizierten und die Clicker enthüllen, können Sie sehen, was die Menschheit zu Fall gebracht hat und warum alle so verängstigt sind."

Wie gut das funktioniert, werden wir sehr bald sehen, The Last of Us feiert am 15. Januar auf HBO Max Premiere und neben den bereits erwähnten Pascal und Ramsay gibt es weitere Stars, die Schlüsselrollen übernehmen wie Nick Offerman als Bill, Merle Dandridge als Marlene (die auch Marlene in den Spielen spielte) und Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy. um nur einige zu nennen.

Was denkst du darüber, dass Gewalt in der Serie eine gedämpftere Rolle spielt?