Need for Speed 2019 wird am Mittwoch vorgestellt

Entwickler Ghost Games hat bereits vor der E3 klargestellt, dass wir das diesjährige Need for Speed nicht auf der EA Play zu Gesicht bekommen werden. Sie sagten damals nur, dass wir den Titel noch in diesem Jahr sehen werden, am Mittwoch wird es endlich so weit sein. Auf einer offiziellen Webseite des Publishers finden wir einen Countdown, der Mitte der Woche um 16:00 Uhr endet. Aktuell haben wir nicht mal das Logo gesehen, während einige Medien bereits von einem Herbst-Release im Oktober sprechen. Vielleicht können wir bald mehr berichten, spätestens zur Gamescom gibt es sicher neue Details.