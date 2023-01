Necrom ist das neue Abenteuer für The Elder Scrolls Online im Jahr 2023

HQ

Dank der Präsentation, die vor ein paar Minuten auf der Xbox Developer_Direct zu Ende ging, haben wir jetzt einen Namen und ein Veröffentlichungsdatum für das neue Abenteuer in The Elder Scrolls Online, genannt Necrom. Das nächste Kapitel des MMORPGs von Zenimax Online Studios entfernt sich vom Archipel High Isle und führt uns in eine Region, die Fans von Bethesdas Serie gut bekannt ist: Morrowind. Dieses neue Kapitel, das offiziell am 5. Juni erscheinen wird, beginnt jedoch mit einem Auftakt im Dungeon-DLC Scribes of Fate, der am 13. März auf dem PC und ein paar Wochen später (28. März) auf Xbox-Konsolen veröffentlicht werden soll.

Necrom wird dreißig Stunden neue Story-Inhalte enthalten, in denen Spieler zwei Zonen in der östlichen Region von Morrowind besuchen können und eine neue Klasse in das Spiel einführen: Der Arkanist. Dieser neue Charaktertyp erhält seine Fähigkeiten von der Magie des Daedra-Prinzen Hermaeus Mora und seiner Ebene des Vergessens.