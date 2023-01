Neckt PlayStation Uncharted 5 im neuen Trailer?

Neil Druckmann erdrückte viele Herzen, als er letzte Woche wiederholte, dass Naughty Dog die Uncharted-Spiele verlassen hat , aber das bedeutet nicht, dass die PlayStation Studios dies getan haben. Es gab mehrere Anzeichen dafür, dass andere PlayStation-Entwickler in den letzten Jahren an einem neuen Uncharted-Spiel gearbeitet haben, und das Unternehmen hat jetzt viel Öl ins Feuer gegossen.

Weil Sony beschlossen hat, hervorzuheben, dass 2023 ein äußerst aufregendes Jahr für PlayStation sein wird, indem es einen neuen Blog veröffentlicht, in dem wiederholt wird, dass es viel einfacher sein wird, eine PlayStation 5 voranzubringen, sowie den Start von PlayStation VR2, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy XVI und mehr in diesem Jahr zu hypen. Dieser Blog wird von einem neuen Trailer begleitet, der mit coolen Referenzen zu zuvor veröffentlichten und kommenden PS5-Spielen gefüllt ist, und hier werden viele Uncharted-Fans ihr Herz ein wenig vermissen fühlen.

Unter offensichtlichen Referenzen an God of War: Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Ghost of Tsushima und Stray sehen wir plötzlich eine Entdeckerin mit einer Fackel um die 43-, 47- und 49-Sekunden-Marke. Ein blonder Abenteurer, um genau zu sein, etwas, das jedem, der Uncharted 4: A Thief's End fertiggestellt hat, Ideen geben wird. Alle anderen Referenzen bleiben ihren jeweiligen Spielen treu, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass dies eine männliche oder schwarzhaarige indisch-australische Frau gewesen wäre, wenn sich der Trailer auf Uncharted: Legacy of Thieves Collection bezogen hätte. Könnte dies PlayStation's erster Neck eines neuen Uncharted sein oder das Unternehmen, das nur die Temperatur im Raum überprüft? Die Zeit wird es zeigen.