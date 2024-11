NBA-Superstar suspendiert, nachdem er einen Kolumnisten umgestoßen hatte, der seine Familie erwähnte

HQ

Joel Embiid, Superstar der Philadelphia Sixers, mit hervorragenden Zahlen, siebenfacher All-Star und MVP und Topscorer im Jahr 2023 (trotz des Mangels an Titeln für sein Team), macht eine sehr schwierige Zeit durch, geplagt von Verletzungen und dann einer Suspendierung nach einem (leichten) Angriff auf einen Journalisten.

Der Vorfall ereignete sich am 5. November. Embiid drängte Marcus Hayes, Kolumnist des Philadelphia Inquirer. Der Journalist hatte einen Artikel geschrieben, in dem er Embiids Engagement für das Team und seine Fans in Frage stellte und Embiids Sohn und seinen toten Bruder zitierte.

Embiid war wütend und drohte dem Journalisten, falls er jemals wieder ihre Namen nennen würde. Hayes entschuldigte sich später und löschte diese Erwähnungen aus seinem Artikel.

"Wir verstehen zwar, dass Joel sich durch die persönliche Natur der ursprünglichen Version der Reporterkolumne beleidigt fühlte, aber die Interaktionen müssen auf beiden Seiten professionell bleiben und dürfen niemals körperlich werden", sagte Joe Dumars, Executive Vice President der NBA.

Es wurde vermutet, dass weder Embiid noch sein Verein vollständig transparent über das Ausmaß der Verletzungen des Spielers waren. Embiid spielte bei den Olympischen Sommerspielen und verhalf den USA zu einer weiteren Goldmedaille, fehlte aber in den ersten Spielen dieser Saison.

Er verpasste im vergangenen Jahr nach einer Knieoperation im Februar 2024 den größten Teil der Saison, erholte sich dann rechtzeitig für die Olympischen Spiele, hat aber immer noch nicht sein Debüt bei den Sixers gegeben, die derzeit mit 2 Siegen und 7 Niederlagen eines der schlechtesten Teams der NBA sind.

Nach der Sperre von drei Spielen wird Joel Embiid heute Abend gegen die New York Knicks (Mittwoch um 1:30 Uhr, MESZ) sein Debüt geben.