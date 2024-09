HQ

Was ist das für ein seltsames Gefühl? Das ist etwas, was ich seit vielen Jahren nicht mehr gespürt habe. Ist es Optimismus für ein Sportspiel? Ich weiß nicht, ob ich mich traue, heute Nacht schlafen zu gehen. Vor ein paar Wochen habe ich Madden NFL 25 getestet und es war genau die Erfahrung, die ich von allen Sportspielen in diesem Jahr erwartet habe. Ein mittelmäßiger mit einigen guten Sachen, aber zu viel, was mich frustriert hat. Als ich dann mit NBA 2K25 anfing, hatte ich das Gefühl: "Ja, ja, Zeit für das gleiche Erlebnis wie letztes Jahr, aber mit aktualisierten Lineups". Was ich stattdessen bekam, war das beste Spiel der Serie seit ich weiß nicht wie lange.

Leider weiß ich bereits, was viele denken und sagen werden. "Wie kannst du dieses ekelhafte Casino mögen, in dem sich alles um Mikrotransaktionen dreht?" Außerdem sollte ich deswegen eine Null in die Bewertung setzen. Glaub mir, ich hasse spielzerstörende Mikrotransaktionen genauso wie jede andere Person und dieses Spiel hat seine Probleme damit. Tatsächlich war das erste, was ich sah, als ich das Spiel startete, ein Pop-up, das mich aufforderte, zu rennen und meine Brieftasche zu holen, um VC zu kaufen, wie die Währung des Spiels genannt wird. Das Schlimmste daran ist, dass es immer mit einer Verzögerung von ein paar Sekunden kommt, gerade rechtzeitig, damit ich die A-Taste drücken kann, um in einen Spielmodus zu gelangen, sondern stattdessen das Fenster für all die verschiedenen Zahlungsoptionen öffnet. Das Vorhandensein von Mikrotransaktionen in MyTeam (dem Ultimate Team-Modus der Serie) ist eine Sache. Dort können wir davon ausgehen, dass es - leider - für den Kauf neuer Kartenpackungen existiert. Aber wenn es um den Karrieremodus geht, fühlt es sich völlig falsch an, ob man komplett offline spielen möchte, seinen Spieler aufrüsten zu können. Dieser Spielmodus, auf den ich später noch zurückkommen werde, ist an deinen Online-Charakter gebunden, der dann offline genutzt werden kann.

Werbung:

Die Sache ist die, dass die Mikrotransaktionen für mich wirklich der einzige große Nachteil sind und es gibt Dinge, die NBA 2K25 besser macht als jedes andere Sportspiel auf dem Markt. Das Wichtigste davon ist die Spielpräsentation und das Spielerlebnis. Es gibt kein Spiel, das in der gleichen Liga spielt wie die 2K-Serie, wenn es um die Präsentation der Spiele geht. Die Kommentatoren sind großartig mit ein paar verschiedenen Sets und Reportern an der Seitenlinie und so weiter. Die Vielfalt der sprachlich aufgezeichneten Dialoge trägt zum Erlebnis bei. Es kann darum gehen, wie gut sich ein Spieler geschlagen hat, wie er in einem armen Haushalt aufgewachsen ist und heute Stars sind, oder dass Bulls-Rookie Matas Buzelis aus Litauen zwei basketballspielende Eltern hatte und sowohl sein Großvater als auch sein Großvater ebenfalls spielten. Es gibt Halbzeitshows mit Ernie Johnson, Shaquille O'Neal und Kenny Smith von Inside the NBA auf TNT (Charles Barkley weigert sich, im Spiel zu sein). Leider scheint diese Serie keine Zukunft mehr zu haben, da TNT seine NBA-Rechte verloren hat. Darüber hinaus wurden die Teamansprachen der Trainer aus echten Spielen in das Spiel integriert, damit sie während der Auszeiten zu hören sind. Kein anderes Sportspiel kommt dem nahe.

Etwas anderes, das in NBA 2K25 in der absoluten Spitzenklasse angesiedelt ist, ist der Karrieremodus. Natürlich sollte ich gleich auf das Problem zurückkommen, dass es im Grunde Geld kostet, seinen Spieler zu aktualisieren. Seit einigen Jahren wird dein erstellter Spieler in den Online-Hub "The City" geworfen und um dort zu konkurrieren, wird VC (virtuelle Währung) verwendet, um deinen Spieler zu verbessern. Wenn du offline spielen möchtest, rennst du einfach rüber in die Arena und spielst von dort aus weiter. Aber du kannst deinen Player dort nicht ohne VC aufrüsten. Das bedeutet, dass es lange dauern wird, bis Sie Ihren Spieler besser machen, wenn Sie kein Geld für das Spiel ausgeben möchten. Bei jedem gespielten Spiel wird ein kleiner Geldbetrag verdient. Aber es macht keinen Spaß, mehrere Saisons lang mit einem schwachen Center mit schlechten Rebounds zu spielen und gegen Nikola Jokic, Joel Embiid oder Victor Wembanyama anzutreten. Da ich es mir nicht leisten kann, die Geschwindigkeit meines eigenen Zentrums zu erhöhen, fühlt es sich an, als würde ich eine finnische Fähre manövrieren. Aber wenn man das beiseite lassen kann, ist der Karriereweg sehr gut und tief. Es gibt Herausforderungen in der Stadt und einen kleinen schnellen Spielmodus, der eine Hintergrundgeschichte für deinen Charakter bietet, die in vier Spielen erzählt wird. Unterschreiben Sie Schuhangebote, spielen Sie Streetbasketball gegen computergesteuerte Spieler, fahren Sie mit dem Go-Kart durch die Stadt. Es gibt viel zu tun. Wenn du dich dafür entscheidest, es online zu machen, wird der Horizont mit verschiedenen Spieltypen und Gegnern noch erweitert. Wenn du lieber ein Spiel nach dem anderen offline spielen und alle Nebenaktivitäten ignorieren möchtest, kannst du das auch tun.

Werbung:

Vor ein paar Jahren hat die 2K-Serie etwas hinzugefügt, das meiner Meinung nach alle Sportspiele haben sollten. Sie nennen es "Epochen" und es ist im Grunde ein Franchise-Modus, in dem du jedoch in verschiedenen Epochen spielen kannst. In diesem Jahr können Sie eine Speicherdatei in sechs verschiedenen Epochen starten, wobei die älteste die Saison 1983 mit Magic vs Bird beginnt. Sie können auch The Jordan Era aus dem Jahr 1991 und The Modern Era finden, die in der Gegenwart spielt. Es mag eine Frage der Lizenzen und dergleichen sein, aber ich verstehe nicht, warum andere Sportspiele nichts Ähnliches haben. Stellen Sie sich vor, Sie spielen auf einem schlammigen Premier-League-Rasen aus den 80er Jahren oder übernehmen eine Mannschaft in der Gretzky-Ära. Wenn das gute altmodische Franchising eher Ihr Stil ist, gibt es natürlich auch einen Spielmodus, in dem Sie jedes beliebige Team übernehmen und alles verwalten können, von Ticketpreisen bis hin zu Trades und Aufstellungen. MyTeam ist eine weitere kurze Erwähnung, aber es ist im Grunde die gleiche Erfahrung wie im letzten Jahr.

Den wichtigsten Teil habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Macht es Spaß zu spielen? Und wie gut ist das Basketball-Erlebnis? NBA 2K25 ist das beste Spiel der Serie seit vielen, vielen Jahren (vielleicht jemals) auf dem Platz. Verbesserte Pässe, Hunderte von neuen Animationen und ein besseres Gefühl, dass sich verschiedene Spieler unterschiedlich verhalten. Im Gegensatz zu einigen früheren Titeln habe ich dieses Jahr das Gefühl, dass ich bekomme, was ich verdiene. Wenn ich einen schlechten Schuss mache, geht er wahrscheinlich nicht rein. Wenn ich die verbesserte Verteidigung freischalten kann, bekomme ich mindestens zwei Punkte. Ich mag die diesjährige Version von Basketball sehr.

NBA 2K25 war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Statt einer müden, mittelmäßigen Erfahrung hatte ich tatsächlich Spaß - etwas, das bei Sportspielen heutzutage selten vorkommt. Tatsächlich ist es sehr gut möglich, dass dies das beste Sportspiel des Jahres ist, wenn man es schafft, die allgegenwärtigen Mikrotransaktionen zu ignorieren, die einem ständig unter die Nase gerieben werden.