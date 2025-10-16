Natus Vincere nimmt Rhilech in seinen League of Legends Kader auf

HQ

Natus Vincere hat angekündigt, dass es einige Wartungsarbeiten an seinem League of Legends -Team durchführt. Die ukrainische Organisation hat die Verpflichtung eines neuen Spielers für die Saison 202LEC 6 bekannt gegeben und gleichzeitig bestätigt, dass ein Spieler nun andere Optionen prüfen darf.

Das neue Talent ist Enes "Rhilech" Uçan, der als neuer Jungler für das Team hinzukommt. Das bedeutet natürlich, dass in dieser Rolle Platz in der Startelf geschaffen werden muss, weshalb Francisco "Thayger" Mazo Sánchez die Möglichkeit erhält, Möglichkeiten mit anderen Teams auszuloten.

Als wir über das Verlassen mit Thayger sprachen, erklärte NAVI: "Ein großes Dankeschön an @Thayger_, dass wir Teil unseres allerersten LEC-Splits waren und bei jedem Schritt alles gegeben haben.

"Während wir mit dem Umbau unseres Kaders beginnen, ist er offen dafür, neue Möglichkeiten für die kommende Saison zu erkunden."

Der Wortlaut der obigen Erklärung deutet darauf hin, dass weitere Änderungen bevorstehen, aber welche das sind, haben wir noch nicht mehr von der Organisation gehört.