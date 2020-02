Nascence - Anna's Songs enthüllt, neues Abenteuer für PC und Next-Gen

Dreampainters Software und Treehouse kündigten gestern etwas namens Nascence - Anna's Songs an. Der Titel ist ein neues offenes Narrative-Adventure in einer dreidimensionalen, offenen Welt für Windows PC (Steam) und die nächste Konsolengeneration und. Es soll noch 2020 veröffentlicht werden (zuerst auf dem Computer).

Wir spielen einen Fotografen, der in einem britischen Touristendorf den gefürchteten "Kult der Göttin" vernichten will. Die Fanatiker "beherrschen" das Gebiet um Reluné herum seit Jahrhunderten und bislang konnte sie niemand davon abbringen, heißt es in der Pressemitteilung. Obwohl die Mission sehr gefährlich ist, sei Thomas dazu entschlossen, das Abenteuer zu beenden. Wir müssen in Nascence - Anna's Songs eine Reihe von Rätseln lösen und herausfinden, was an diesen unangenehmen Ort geschehen ist.

Das Interessante an Nascence - Anna's Songs ist seine hochwertige Präsentation, denn es kommen spezielle Grafiksysteme zum Einsatz. Beispielsweise haben die Entwickler eine Technik entdeckt, die durch Antialiasing verlorenen gegangene Details wiederherstellt. Auch das Beleuchtungssystem sei überaus fortschrittlich und auf Next-Gen-Niveau, behauptet unser Pressekontakt. Darüber hinaus wird Treehouse und Dreampainters kostenlose Updates veröffentlichen, um Ray Tracing in Echtzeit und andere Funktionen hinzuzufügen (Einzelheiten dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt).