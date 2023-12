HQ

Es kommt nicht oft vor, dass Anime-Spiele besonders gut sind. Wenn man dieses Genre mit Kampfspielen vermischt, wird es noch schwieriger, einen Schatz zu finden. Eine Serie, die jedoch eine konstant gute Qualität beibehalten hat, ohne den Status eines Meisterwerks zu erreichen, ist Naruto. Das neueste Spiel ist Teil der Ultimate Ninja Storm-Reihe, die seit Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4 vor fast acht Jahren keinen neuen Titel mehr gesehen hat. Shippūden wurde nun wegen einer etwas mehr Vater-Sohn-Beziehung mit Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections fallen gelassen.

Das Spiel ist so etwas wie eine Hommage an Naruto, da seit dem Debüt des Animes 20 Jahre vergangen sind. Es enthält daher Geschichten aus allen Titeln der Spielereihe. Es ist dann ein bisschen schade, dass das Spielerlebnis nie wirklich in Schwung kommt. Oberflächlich betrachtet scheint alles sehr vielversprechend zu sein. Über 130 spielbare Charaktere, was eine verrückte Zahl ist. Ein Story-Modus, der von Narutos Kindheit bis zu seinem letzten Kampf in Naruto Shippuden reicht und mit Anime-Sequenzen und Kämpfen erzählt wird. Es gibt auch eine brandneue Geschichte, die sich auf Boruto konzentriert und von Serienschöpfer Masashi Kishimoto speziell für dieses Spiel entwickelt wurde. Das ist alles großartig. Aber wenn man an der Oberfläche kratzt, tauchen Probleme auf.

Zunächst einmal hat sich das Kampfsystem seit seiner Einführung vor 15 Jahren nicht wesentlich verändert. Sicher, es gab Ergänzungen und Streichungen, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch dasselbe. Wir kämpfen in einem großen offenen Bereich mit unseren Ninja-Angriffen. Es spielt keine Rolle, welchen Charakter du wählst, um zu deinem Spielstil zu passen, da die Schaltflächen unabhängig vom Charakter (aber mit unterschiedlichen Animationen) in Naruto x Boruto gleich sind. Drücke mehrmals B (auf der Xbox und gleichwertig auf anderen Plattformen), um einfache Schläge auszuteilen, die schließlich zu einer automatischen Kombination führen. Drücke X für Fernangriffe, die benötigt werden, weil computergesteuerte Gegner gerne auf die andere Seite der Arena rennen. Drücken Sie Y, Y, B für Geheimtechnik und so weiter. Das Beste, was du tun kannst, ist, deinen Lieblings-Anime-Charakter auszuwählen und als ihn zu spielen. Einige der Kombinationen bieten jedoch einige wirklich schöne Zwischensequenzen, die leider etwas langweilig werden, wenn man größtenteils als derselbe Charakter spielt.

Wo der Kampf für Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections glänzt, sind die harten, ausgeglichenen Kämpfe, die sich eher wie ein Schachspiel anfühlen. Denn es geht nicht nur darum, zu kämpfen und cool auszusehen. Wie das Wort Ninja schon sagt, gibt es Werkzeuge und Techniken, die man verwenden kann. Jeder Charakter verfügt über drei verschiedene Ninja-Werkzeuge, wie z. B. eine Bombe, die explodiert, wenn sie den Gegner trifft, eine Waffe, die vergiftet, Angriffsbuffs und mehr. Ein gut geplanter Einsatz eines dieser Geräte kann eine Schlacht drehen. Aber es ist möglich, zu viel des Guten zu haben. Der Einsatz von Spezialangriffen erfordert Chakra, und wenn es zur Neige geht, tun es auch die Spezialangriffe. Das Gleiche gilt für das Abwehrspiel. Es ist möglich, mit nur einem Tastendruck komplett aus einem Angriff oder einer Kombo auszusteigen, wodurch du hinter deinen Gegner transportiert wirst. Dies kann nur viermal erfolgen, bevor der Zähler nachgefüllt werden muss. Wenn es leer ist, lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie es, gelb und blau geschlagen zu werden. Es gibt auch eine zusätzliche Möglichkeit, alles zu vereinfachen, bis hin zu Charakteren, die sich im Grunde selbst auf Knopfdruck steuern. Sie entscheiden, wann sie rennen, angreifen und Spezialangriffe ausführen. Dies richtet sich natürlich an Spieler, die nicht an das Genre gewöhnt sind, aber Sie können den Grad anpassen, in dem die Assistenten helfen werden. Assistenten sind auch die beiden Nebencharaktere, die in den Kampf mitgenommen werden können. Zusätzlich zu deinem Hauptkämpfer kannst du zwei Sidekicks auswählen, die für Bonusangriffe beschworen werden können. Du kannst auch den Kämpfer komplett wechseln und als einer der anderen beiden kämpfen, wenn du möchtest.

Die beiden Story-Modi sind beide etwas enttäuschend. Der Verlaufsmodus ist genau das, wonach es sich anhört. Es ist ein Rückblick auf die gesamte Naruto-Reihe. Leider handelt es sich hauptsächlich um Standbilder mit begleitendem Ton. Es hätte die Qualität wirklich erhöht, vollständige Sequenzen zu haben. Es gibt acht Kapitel, die durchlaufen werden müssen, und alle folgen dem gleichen Muster. Es ist eine kleine Geschichte, ein oder mehrere Kämpfe, Rückblenden und Wiederholungen. Die Kämpfe haben einige Anforderungen, bei denen es zunächst darum geht, zu gewinnen, aber dann können verschiedene kosmetische Dinge freigeschaltet werden, wenn man noch über 60% Gesundheit hat und andere Dinge. Die zweite Geschichte konzentriert sich stattdessen auf den Sohn Boruto und was mir von allem am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist, dass VR gefährlich ist. Boruto und seine Freunde haben sich das VR-Spiel Ninja Heroes zugelegt, in dem sie einen Avatar auswählen, Missionen erfüllen und kämpfen. Nach jeder Sitzung in diesem MMO fühlt er sich schlecht und nach einer Weile gibt es Gerüchte, dass die Spieler gezwungen sind, Krankenhäuser aufzusuchen. Dies entpuppt sich natürlich als eine Verschwörung, um die Welt von den Bösewichten der Geschichte, der Zero-Bande, zu übernehmen. In Ninja Heroes kannst du jeden Charakter des Spiels auswählen, mit dem du kämpfen möchtest, was eine Schande ist, wenn wir etwas Großartiges an Boruto hätten haben können. Irgendwann fangen natürlich die Spielereien in der realen Welt an und die Geschichte wird nach einer Weile viel besser, da in der Ninja-Welt ein ausgewachsener Krieg stattfindet.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections feiert halbherzig sowohl das 20-jährige Jubiläum von Naruto als Anime als auch das 15-jährige Jubiläum der Ninja Storm-Reihe. Es gibt so viele Charaktere, dass einem die Kinnlade herunterfällt und die Kampfeinlagen sind cool, schön und stilvoll. Irgendwie fühlt es sich immer noch so an, als hätte ich die Kämpfe schon einmal erlebt, mit ein paar kleineren Updates. Große Fans der Serie können damit trotzdem ihren Spaß haben und eine ganz neue Geschichte erleben.