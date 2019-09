Nacon stellt offiziellen PS4-Controller Revolution Pro 3 vor

Sony hat zwar ebenfalls Interesse am Verkauf weiterer PS4-Controller, mit Microsofts Gadget-Wahn wollen die Japaner aber nicht unbedingt mithalten müssen. Einige Fans würden sich trotzdem über einen Elite-Controller auf der Playstation 4 freuen, weshalb der Konzern offizielle Lizenzen an externe Hersteller vergibt, um solche Bedürfnisse abzudecken. Zu den bekanntesten Anbietern in diesem Segment gehört Nacon, die letzte Woche das neue Exemplar ihres Revolution-Pro-Controllers vorgestellt haben.

Der Pro 3 funktioniert sowohl auf der PS4 als auch auf dem PC und ist mit den vielen Vorzügen ausgestattet, die bereits die Vorgängermodelle auszeichneten. Man kann vier anpassbare Benutzerprofile mit spezifischen Einstellungen erstellen, die Empfindlichkeit der Trigger, Schulter- und zusätzlichen Tasten auf der Rückseite des Geräts anpassen, und noch vieles mehr. Beim aktuellen Gerät wurde größerer Wert auf die LED-Anzeige (ihr könnt zum Beispiel einstellen, dass der Controller eure aktuelle Lebensenergie farblich wiedergibt) und die integrierten Lautsprecher gelegt. Das Teil kommt im Oktober und kostet preislich etwa 100 Euro.