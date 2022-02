Nacon kauft Edge-of-Eternity-Entwickler Midgar Studio

HQ

Diese Woche hat Nacon das französische Indie-Team Midgar Studio (Edge of Eternity) erworben. In einer Pressemitteilung erfahren wir, dass das Unternehmen Midgars Erfahrung im JRPG-Segment gebrauchen kann und den Kauf deshalb eingefädelt hat. Der Geschäftsführer von Midgar Studio, Jeremy Zeler-Maury, verrät, dass sie bei Nacon "viele Freiheiten behalten" werden. Nacon wächst durch diese Akquise auf 600 Beschäftigte in 15 verschiedenen Standorten an. Der Schwerpunkt liegt bei unseren westlichen Nachbarn in Frankreich.