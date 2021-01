Nächstes Spiel von Play Dead spielt "in einer abgelegenen Ecke des Universums"

You're watching Werben

Neue Stellenanzeigen auf der offiziellen Webseite des Limbo-Entwicklers Play Dead enthüllte einige Hinweise zu ihrem bevorstehenden Projekt. Laut der Auflistung handelt es sich bei dem Spiel um ein "Third-Person-Science-Fiction-Abenteuer in einer abgelegenen Ecke des Universums". IGN hat darauf hingewiesen, dass in der Stellenbeschreibung des Technischen Direktors eine Multiplattform-Veröffentlichung angedeutet wird. Insgesamt rekrutiert das Studio derzeit zwölf verschiedene Positionen, die eine Vielzahl von Disziplinen abdecken. Die Third-Person-Perspektive unterscheidet sich von den beiden früheren Projekten des Studios (Limbo und Inside), die in der 2D-Perspektive stattfanden. Für das neue Projekt sind schon mehrere unheimliche Artworks präsentiert worden: