Nächstes Bioshock wird noch einige Jahre entwickelt werden

Es gab schon bevor Cloud Chamber Games Bioshock 4 offiziell ankündigte verschiedene Gerüchte über ein neues Spiel der Reihe. Obwohl uns diese Berichte schon eine Weile lang begleiten, sieht es nicht danach aus, als wäre der neue Ableger sonderlich weit fortgeschritten. Auch im Gespräch mit den Aktionären und Investoren sprach Take-Two Interactive, die Eigentümer des Bioshock-Verlags 2K Games, über dieses Thema und gaben dort an, dass das vierte Kapitel "für die nächsten Jahre in Entwicklung sein" werde. Zumindest Playstation+-Mitglieder können sich die unmittelbare Wartezeit verkürzen, indem sie auf der PS4 noch einmal Bioshock: The Collection nachholen - das ist dort für Abonnenten derzeit ohne weitere Kosten spielbar.

Quelle: Gamingbolt.