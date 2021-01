Nächste Woche taktieren Vietnam und Kublai Khan in Civilization VI

You're watching Werben

Das nächste DLC für Civilization VI wird am 28. Januar veröffentlicht. Das Strategiespiel erhält ein neues Fraktionspaket zur Zivilisation von Vietnam und Kublai Khan als Anführer von China oder der Mongolei. Es ist der fünfte Teil des New-Frontier-(Season)-Passes, den ihr für 40 Euro kaufen sollt, um auf die Neuerungen zuzugreifen. Wer nur die neue Fraktion spielen möchte, zahlt 9 Euro im Einzelkauf.

Mit "Monopole & Korporationen" wird für alle Besitzer von Civilization VI: Rise & Fall eine Spielvariante verfügbar, die sich auf die wirtschaftliche Komponente konzentriert. Ressourcenlager liefern in diesem Modus doppelte Waren, wodurch kriegerische Aspekte an Bedeutung verlieren sollen. 2K empfiehlt das Wettrennen der Megakonzerne all denjenigen, die sich gerne auf Handelsspiele einlassen. Im neuen Entwicklertagebuch erklärt euch Firaxis all die Neuerungen, die nächste Woche ins Spiel gelangen.