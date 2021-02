Nächste Woche erscheint ein neues Crosscode-Add-On

You're watching Werben

Den 26. Februar hat sich Entwickler Radical Fish Games als Erscheinungstag für ein neues Kapitel in Crosscode ausgesucht. Das moderne Retro-Abenteuer wird kommende Woche mit einem neuen Add-On ausgestattet, das laut Publisher Deck13 satte acht bis zehn Stunden an Beschäftigung verspricht. Zum Preis von 9 Euro werdet ihr in einem gewaltigen Dungeon neuen Feinden und Bossgegnern gegenüberstehen. Worum es in A New Home inhaltlich geht, wissen wir leider noch nicht, doch Konsolenspieler sollen wohl im Sommer loslegen dürfen, schreibt JPGames.de.

Quelle: Steam.