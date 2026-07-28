Nach "inakzeptablen" Anmelde- und Startproblemen verspricht der CTO von Xbox: "Wir werden es besser machen"

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Gestern konnten sich viele Xbox-Nutzer weder in ihre Konten einloggen noch auf ihre bereits heruntergeladenen Spiele zugreifen. Dies betraf auch Spiele aus dem Xbox-Store und den Publishing-Partnern, die auf die Startsysteme und Anspruchsprüfungen der eigenen Plattform des grünen Teams angewiesen sind. Der Stromausfall dauerte etwa 16 Stunden, und obwohl Xbox den Spielern mitteilte, dass das Problem behoben wurde, dauerte es eine Weile, bis der Service wieder normal war.

Xbox-CTO Scott Van Vliet bezeichnete dies in einem neuen, ausführlichen Beitrag auf X/Twitter als "inakzeptabel", in dem er sagte, dass Xbox sich besser daran machen werde, solche Ausfälle in Zukunft zu vermeiden. "In den kommenden Wochen werdet ihr mehr von mir über unsere Dienste, unsere Plattform und die Arbeit hören, die wir leisten, um Xbox besser zu machen. Und das fängt mit etwas Transparenz bezüglich dieses Vorfalls an", schrieb er.

Van Vliet erklärte, wie das Problem entstanden ist, und sagte, dass alles auf einen Lizenzdienst zurückzuführen sei, den Xbox nutzt, der aber nicht Teil der Plattform selbst ist. Als das zu scheitern begann, führte das auch dazu, dass Anmeldungen fehlschlugen und die Leute daran hinderten, Spiele zu starten, die sie besitzen. Die Bereitschaftsteams eilten zur Rettung, um das Problem so schnell wie möglich zu beheben, aber es dauerte trotzdem Stunden, bis alles wieder online war. Van Vliet untersucht das Problem weiterhin teilweise und untersucht, wie "ein Dienst so viel abbauen konnte, warum die Wiederherstellung so lange gedauert hat und was wir ändern, damit ein einziger Ausfallpunkt deine Nacht nicht noch einmal ruinieren kann."

Es ist schön und gut, dass Xbox sich so intensiv damit beschäftigt, aber es ist auch eine deutliche Erinnerung daran, dass eine vollständig digitale Bibliothek direkt vor deinen Augen verschwinden kann, selbst wenn du die Spiele "besitzt".