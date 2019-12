Nach Ankündigung von Half-Life: Alyx gingen Valve die Index-Headsets in den USA aus

Kürzlich kündigte Valve einen nächsten Teil für das vielleicht bekannteste Franchise des Unternehmens an: Half-Life: Alyx. Das Game wird im Frühjahr 2020 auf PCs bereitstehen und ist dediziert für VR-Geräte ausgelegt. Kurz nach der Ankündigung scheinen viele Fans direkt nach einer Möglichkeit gesucht zu haben, um das Spiel wie vorgesehen erleben zu können. Da der Konzern mit der Valve Index mittlerweile eine eigene VR-Lösung anbietet (und zudem bekannt ist, dass Spieler auf dieser Hardware zusätzliche Vorteile erhalten), ist das Interesse an der Hardware zuletzt schlagartig gestiegen.

In Nordamerika musste der Hersteller deshalb bekanntgeben, dass die Valve Index ausverkauft sei und in den Vereinigten Staaten nicht mehr bestellt werden könne. Unsere Freunde in Großbritannien wurden ebenfalls gewarnt, dass es aufgrund der gestiegenen Nachfrage zu Verzögerungen kommen kann. Die Valve Index ist derzeit in 31 Ländern verfügbar, Engpässe wurden bisher nur in den USA und Kanada gemeldet. Bis zum März hat sich die Situation sicher wieder beruhigt.

Quelle: Road to VR, Valve.