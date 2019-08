Mutant Year Zero und Hyper Light Drifter sind die nächsten kostenlosen Spiele im Epic Games Store

Der Epic Games Store ruft regelmäßig Kontroversen hervor - wie zuletzt die Entwickler von Ooblets, Glumberland, am eigenen Leib erfahren mussten. Die Konkurrenz zur Steam-Herrschaft auf dem PC ist prinzipiell eine gute Sache und obwohl der Shop nicht perfekt ist, bietet er bereits jetzt zahlreiche Anreize. Einer davon sind die kostenlosen Spiele, die wir jede Woche erhalten. Da kommen als Nächstes nämlich zwei spannende Sachen auf euch zu.

Das rundenbasierte und sehr Xcom-esque Mutant Year Zero: Road to Eden (das im vergangenen Dezember startete) ist ein komplexes und herausforderndes Strategiespiel mit coolen Figuren und einer Prise Humor. Daran schließt sich ein absoluter Hochgenuss für Indie-Fans an: Hyper Light Drifter. Das ist ein Arcade-RPG in Pixelgrafik mit phänomenalem Soundtrack und fantastischer Präsentation. Das Game ist kürzlich für iOS-Geräte gestartet, ihr könnt das aber auch kostenlos bei Epic auf dem PC zocken. Beide Titel sind ab dem 15. August auf der Plattform erhältlich.

