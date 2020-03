Mundfish sendet Lebenszeichen: Frische Szenen aus Atomic Heart

Atomic Heart konnte unsere Aufmerksamkeit in dem Moment auf sich ziehen, als wir zum ersten Mal in den aufregenden visuellen Stil der Welt eindringen konnten. Das Game inszeniert eine futuristische Welt in der Sowjetunion im Stile von Bioshock und Entwickler Mundfish arbeitet seit langer Zeit intensiv am Titel. Zum Wochenende wurde ein neuer Gameplay-Teaser aufgefahren, damit Fans endlich etwas Neues sehen dürfen. Leider ist der Clip nicht lang, doch womöglich dient das ganze nur dazu, um uns bald mehr Infos mitteilen zu können. Es ist nicht bekannt, wann Atomic Heart veröffentlicht wird, aber die neuesten Eindrücke findet ihr unten im Video:

