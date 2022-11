MultiVersus: Staffel 2 hat mit vielen neuen Inhalten begonnen

HQ

Obwohl wir MultiVersus wirklich lieben, fühlte es sich ein wenig abgestanden an und es fehlte an Inhalten, um uns freizuschalten und zu motivieren, weiter zu spielen. Glücklicherweise fühlte sich Player First Games genauso und haben nun Saison 2 begonnen, die viele interessante Ergänzungen und einen lohnenderen Battle Pass bringt.

So ziemlich alles wurde in irgendeiner Weise geändert, wie Stufen, Modi, Online-Erfahrung, Tutorial und natürlich Charaktere. Es gibt auch viele neue Kosmetika, bei denen wir Samurai Batman besonders mögen.

Gehen Sie auf diese Weise, um einen Blick auf alles Neue zu werfen, einschließlich der Balance der Charaktere mit vielen Nerfs und Buffs. Wir gehen davon aus, dass Finn- und Velma-Spieler nicht allzu glücklich sein werden, während Black Adam-Fans mehr Grund zum Lächeln haben.