Es mag wie ein schamloser Super Smash Bros-Nachahmer aussehen, aber MultiVersus ist viel mehr als das. Abgesehen von dem gemeinsamen Konzept von Maskottchenkämpfen und Vier-Personen-Kämpfen lauern unter der Oberfläche ganz andere Gameplay-Systeme, wobei MultiVersus eher an ein traditionelles Kampfspiel erinnert, komplett mit weniger Gimmicks und einem Fokus auf Zwei-gegen-Zwei-Teamplay.

Nach einem zunächst äußerst beliebten Beta im letzten Jahr sank das Interesse jedoch ziemlich drastisch. Das ist nicht ungewöhnlich, denn Spiele sind immer dann am heißesten, wenn sie neu sind und "jeder" sie spielt, bevor viele in neue Jagdgründe ziehen, wenn immer attraktivere Alternativen auf den Markt kommen. Das große Problem mit der Beta von MultiVersus war, wie unfruchtbar sie an Inhalten und Dingen war, die freigeschaltet werden mussten, abgesehen von der grundlegenden Fähigkeit zu kämpfen und einem gut gemachten Tutorial. Daher war eine der großen Fragen für das fertige Spiel, wie sie einen dauerhafteren Wert schaffen und es sinnvoll machen würden, weiter zu kämpfen.

Was bekommen wir also? Nun, MultiVersus bietet satte 27 wählbare Zeichen, und natürlich werden noch mehr folgen. Dies sind Kämpfer aus den vielen Universen von Warner, in denen wir Bugs Bunny, Batman, Tom & Jerry, Arya Stark und Shaggy Rogers finden, genau wie in der Beta. Es enthält auch die DLC-Kämpfer, die hinzugefügt wurden, damit wir unter anderem als Gizmo und Black Adam kämpfen können, sowie einige neue wie Agent Smith, Jason Vorhees und The Joker. Eine bemerkenswerte Änderung ist, dass die Unterstützungsklasse entfernt wurde und diejenigen, die zuvor nur Unterstützer waren, jetzt der Magierklasse hinzugefügt wurden.

Wenn du das Spiel startest, bekommst du eine kurze und obligatorische Anleitung durch das Spielsystem, aber etwas, das ich anmerke, ist, dass Player First Games aus irgendeinem Grund das ziemlich tiefgründige System entfernt zu haben scheint, das existierte, um deinen Charakter zu trainieren. Es ist daher schwieriger, Hilfe zu bekommen, um das Beste aus komplexeren Kämpfern wie Harley Quinn und dem Eisernen Riesen herauszuholen. Eine sehr überraschende Wahl, wenn man bedenkt, dass sie dieses System in der Beta zur Verfügung hatten. Eine vernünftige Vermutung ist, dass es mit der Tatsache zusammenhängt, dass man nicht mehr mit Kämpfern trainieren kann, die man nicht besitzt, was eine raffinierte Möglichkeit war, zu lernen, wie man gegen andere Charaktere kämpft, und ich denke, das ist eine schlechte Entscheidung. Leider hört es hier nicht auf und Sie können aus irgendeinem unverständlichen Grund nicht mehr im Koop-Modus gegen computergesteuerte Gegner spielen.

Leider hört das Schlechte hier nicht auf, denn das Spiel fühlt sich jetzt sowohl langsamer als auch unbeholfener an als in der Beta, und was noch schlimmer ist, es scheint technische Probleme sowohl mit der Grafik als auch mit dem Netcode zu haben. Das Spiel verzögert sich hin und wieder, was in einem Kampfspiel völlig unverzeihlich ist, und ich hatte auch mehrere unterbrochene Matches - etwas, das ich in der Beta selten erlebt habe. Außerdem erhalten wir jetzt weniger Informationen nach dem Match, um zu sehen, wer die meisten Schläge ausgeteilt hat, und so weiter. Um das Ganze abzurunden, wurden die Preise der Mikrotransaktionen leicht auf ein Niveau angehoben, das ich für grenzwertig halte.

Eine Katastrophe im Entstehen? Nein, obwohl MultiVersus als Beta in vielerlei Hinsicht besser funktioniert hat als das endgültige Spiel, wurden glücklicherweise auch Verbesserungen vorgenommen. Es gibt jetzt viele verschiedene Herausforderungen und Dinge freizuschalten, was das Spielen mehr Spaß macht, weil es sich immer so anfühlt, als gäbe es etwas Neues zu bekommen. Wie erwartet gibt es eine ganze Menge Grinding und verschiedene Währungen, um Dinge freizuschalten, aber das ist Teil des Free-to-Play-Modells und nicht einzigartig für MultiVersus.

Das Spiel selbst ist immer noch unglaublich unterhaltsam, und es dauert nie lange, Mitspieler zu finden, wenn ich alleine spiele. Ich finde oft, dass es mit bestimmten Kämpfern gut funktioniert, und wir spielen weiterhin zusammen und werden in einigen Fällen sogar Freunde (Xbox-Version). Aber es ist am besten mit Leuten, die ich kenne, und wenn ich mit meiner Freundin oder meinen Freunden spiele, geht es wirklich noch einen Schritt weiter und es eröffnet viel mehr Strategie.

Das Spielsystem wurde ein wenig modifiziert, vor allem, indem das Spiel etwas langsamer als zuvor gemacht wurde. Viele Leute haben sich sehr kritisch geäußert, aber ich persönlich denke, es ist nur eine Frage der Gewöhnung. Das Spiel gewinnt auf diese Weise etwas anderes Gewicht und fühlt sich etwas weniger spritzig und kontrollierter an. Ich für meinen Teil habe mich hauptsächlich auf Superman konzentriert, den ich in der Beta am besten mochte, und ich stelle fest, dass er auch hier abliefert. Unter den Neuankömmlingen fühlt sich der Joker extrem scharf an, und ich vermute - basierend auf mehreren grausamen Online-Begegnungen -, dass es in einem zukünftigen Update einige Nerfs für seine Rolle geben wird. Jason Voorhees hingegen fühlt sich schwieriger zu spielen an und vielleicht eher ein Kämpfer, der sich etwas verbessern wird, obwohl es schwierig ist, dies früh zu sagen.

Insgesamt bin ich froh, dass MultiVersus wieder da ist. Es ist ein verdammt lustiges Multiplayer-Spiel, obwohl ich das Gefühl habe, dass Player First Games und Warner es sich seltsam schwer gemacht haben. Dinge aus der Beta zu entfernen (die für zu wenig Inhalt kritisiert wurde) fühlt sich einfach seltsam an und die Tatsache, dass der Netcode nicht besser ist, als er ist, ist unverständlich. Leider kostet das Punkte und ein phänomenales Spielsystem kann mich nicht davon abhalten, eine etwas niedrigere Bewertung abzugeben als in der Beta.