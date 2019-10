Multiplayer-Beta für Warcraft III: Reforged ist live

Blizzard hat seinen Fans auf der Blicczon 2018 versprochen, dass Warcraft III: Reforged binnen eines Jahres startet. Bis heute Abend haben sie noch Zeit, aber die Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass der Entwickler dieses Versprechen nicht halten wird. Immerhin haben sie es pünktlich zum heutigen Start ihrer Blizzcon 2019 geschafft, die Multiplayer-Beta des Remakes zu starten und Vorbestellern damit die Möglichkeit gegeben, immerhin in das Strategiespiel reinzuschauen. Das Matchmaking erlaubt Eins-gegen-Eins-Duelle und der Zwei-gegen-Zwei-Modus ist ebenfalls online. Derzeit sind nur die Rassen Menschen und Ork verfügbar, weitere sollen in den kommenden Wochen hinzukommen.

In dieser ersten Phase erhalten nur Spieler Zugang, die die "Spoils of War"-Edition vorab gekauft haben - checkt eure E-Mails, falls ihr dazugehört. Blizzard wird die Phase jedoch ausweiten und weitere Einladungen in Wellen an die Spieler verschicken. Die Standard-Edition für Warcraft III: Reforged kostet 30 Euro, für Spoils of War zahlt ihr 40 Euro. Weitere Informationen zu den enthaltenen Inhalten findet ihr auf der offiziellen Webseite.