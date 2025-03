Multiplayer-Spiele dominieren nach wie vor die Branche

HQ

Trotz einiger Flops wie Concord und Star Wars: Hunters scheint die Spieleindustrie immer noch von Multiplayer-Titeln dominiert zu werden. Das betrifft sowohl das, was die Leute spielen, als auch das, woran die Entwickler arbeiten.

Im Unity-Bericht sehen wir, dass 90 % der Befragten ihre neuesten Spiele entweder als Multiplayer-Titel (58 %) oder als Einzelspieler-Spiel mit vernetzten Funktionen (32 %) beschreiben. Nur 6 % bezeichneten ihr letztes Spiel als Couch-Koop, und 4 % spielten einen Einzelspieler-Titel ohne Networking.

64 % der Entwickler arbeiten an Projekten mit Multiplayer-Funktionen, zu denen auch lokaler Koop-Modus gehört, und weitere 32 % arbeiten an Spielen, die als Einzelspieler mit vernetzten Funktionen konzipiert sind. Während die Komplexität des Multiplayer-Modus den Eindruck erwecken könnte, dass ein größeres Team erforderlich ist, arbeiten laut Unity Teams aller Größen an Multiplayer-Spielen. Etwas, das aufgefallen ist, ist das Bedürfnis nach Koop, selbst in Spielen, die sie auf den ersten Blick nicht zu brauchen scheinen.

"Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig sowohl Couch-Koop als auch kooperative Online-Spiele sind, da sie zu einer der wenigen Möglichkeiten wurden, sich zu vernetzen und Zeit miteinander zu verbringen", sagte Daniel Carmichael von Fika Productions. Mit dem jüngsten Erfolg von Split Fiction ist es klar, dass die Leute immer noch Spaß daran haben, mit einem Freund oder Partner zusammenzusitzen und Spiele zu spielen.