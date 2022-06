MSI stellt eine Reihe neuer Gaming-Laptops vor

HQ

Vor dem MSIology: Ahead of the Curve Event am 6. Juni hat MSI einige neue Gaming-Laptops vorgestellt, die alle mit Intels neuen Prozessoren der 12. Generation (HX Series) ausgestattet sind. Die Laptops sollen noch im Juni auf den Markt kommen, aber dazu wird es am Montag mehr Infos geben. Wir haben für euch einen kleinen Überblick über zwei dieser Laptops zusammengestellt.

GT77 Titan

Das Gaming Laptop ist mit einem 12th Gen Intl i9-12900HX Prozessor und einer Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ausgestattet und dazu kommt noch ein 250W Stromversorgung, die dafür sorgen soll, dass die hochwertigen Komponenten auch ihre Leistung abrufen können. Sieben Heat-Pipes und vier Lüfter sorgen für die nötige Kühlung.

Das GT77 Titan hat vier Speicher-Slots, vier M.2 Slots, die bis zu 128GB Speicher unterstützen, eine mechanische Cherry MX-Tastatur mit niedrigen Tasten, einen RGB-Lichtbalken und ein 23mm hohes Gehäuse.

Raider GE67 HX

Das Raider GE67 HX hat bis auf eine Ausnahme die geiche Ausstattung wie das GT77 Titan, denn es verfügt zusätzlich noch über den ersten QHD 240Hz OLED-Bildschirm mit einer Reaktionszeit von 0.2 ms und einer Kontrast-Rate von 1.000.000:1.

Am 6. Juni gibt es um 19:00 Uhr auf dem MSIology: Ahead of the Curve Event weitere Infos.