MSI kooperiert mit Capcom für limitierte Monster Hunter-Peripheriegeräte

Monster Hunter feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum, und in diesem Sinne hat sich Capcom mit MSI zusammengetan, um eine Reihe von Gaming-Peripheriegeräten in limitierter Auflage rund um die berühmte Videospielserie auf den Markt zu bringen.

Die Produkte, die im Rahmen der Präsenz von MSI auf der CES 2024 vorgestellt wurden, umfassen Laptops, Grafikkarten, Wasserkühler, Motherboards, Gehäuse, Monitore und sogar einen Controller. Uns wurde gesagt, dass die Kollektion vom Rathalos-Monster aus der Serie inspiriert ist und dass wir die Gadgets nächste Woche auf der Las Vegas Convention in voller Länge enthüllen werden.

Die vollständige Liste der Produkte, die die Monster Hunter -Behandlung erhalten, finden Sie in der folgenden Liste der Geräte:



MSI Fadenkreuz 16 HX Monster Hunter Edition



MSI GeForce RTX 4060 Ti 8G Gaming Slim Monster Hunter Edition



MSI Force GC30 Monster Hunter Edition



MSI MAG Coreliquid E360 Monster Hunter Edition



MSI MPG Gungnir 300 Monster Hunter Edition



MSI MPG Z790 Edge Monster Hunter Edition



MSI MAG 274QRF QD E2 Monster Hunter Edition



Das offizielle Startdatum der Produkte wurde noch nicht genannt, aber uns wurde gesagt, dass es mit dem 20-jährigen Jubiläum der Serie zusammenfallen wird, was bedeutet, dass März 2024 wahrscheinlich eine vernünftige Vermutung ist.