Mount & Blade II: Bannerlord - Kriegssegel

Mount & Blade II: Bannerlord ermöglicht es dir, als Anführer, Krieger, Geschäftsmann und vieles mehr in einer mittelalterlichen Gesellschaft zu leben. Du startest in einer Welt, in der Imperien zusammenbrechen und andere ihren Platz einnehmen, und du erschaffst deinen Charakter ganz selbst und entscheidest, was dieser Charakter in dieser Welt tun wird. Man kann alles tun, von riesigen Armeen mit Tausenden von Soldaten, Festungen belagern, durch Handel reich werden und Königreiche regieren. Das alles machst du in der Ich- oder Dritt-Person-Perspektive. Das macht den Titel einzigartig. Viele von uns haben sich schon immer gefragt, wie es wäre, Truppen in die Schlacht zu führen oder an Belagerungen von Burgen teilzunehmen, aber War Sails geht es hauptsächlich um Boote und Seeschlachten.

Eine große Veränderung, als ich den Titel begann, war, wie sich die Welt verändert hatte. Mehr Seen, mehr Wasser und einige neue Inseln. Das passt gut zu den neuen Spielelementen und Features der Erweiterung, und der Trainingsmodus ermöglichte es mir, alles Neue ziemlich schnell auf gute Weise zu testen. Es geht immer noch darum, deine Familie zu retten, aber es bietet Sprachausgabe und bringt dir die Grundlagen bei. Ich bin ehrlich und sage gleich, dass ich Mount & Blade umständlich zu spielen finde. Allerdings gefällt mir das Konzept, Tausende von Soldaten in den Krieg zu führen. War Sails ist wie das Grundspiel eine Mischung aus coolen Features, die nicht immer perfekt umgesetzt werden.

Die Kämpfe bieten viele Möglichkeiten, Formationen und andere Aspekte vor dem Kampf zu feinjustieren. Es erinnert ein wenig an Total War.

Ich denke, die Stärke der Serie ist die Fähigkeit, sich von großspurigen Situationen mitreißen zu lassen. Diese können Belagerungen oder große Schlachten sein, und auch die Seeschlachten sind beeindruckend, wenn viele Schiffe kollidieren. Du kannst bis zu acht Schiffe kommandieren, die alle mit Soldaten gefüllt sind, die Schiff zu Schiff entern und kämpfen können. Es wird oft zu unvergleichlichem Chaos, aber es ist äußerst unterhaltsam. Bannerlord brauchte etwas mehr Vielfalt, und wenn man die Erweiterung als Teil von etwas Größerem betrachtet, ist das besser, als sie nur nach ihrem Inhalt im Vakuum zu betrachten. Die Stärke des Pakets ist, dass es dir als Spieler mehr Werkzeuge gibt, um diese Sandbox-Welt zu dominieren.

Grafik, Sound, Sprachausgabe und Musik werden 2025 niemanden beeindrucken. Allerdings denke ich, dass es mir erlaubt, in einer Welt viel zu erreichen, ohne die Komplexität zu übertreiben. Ich würde Bannerlord mit der X -Reihe vergleichen und Kenshi ohne all die tiefgründigen Spielsysteme. Du startest in einer großen offenen Welt, in der dich niemand mag oder hasst. Du bist nichts, und das Ziel ist es, in dieser Welt zu werden, was du sein möchtest, und zu diesem Zweck bietet dir War Sails ein paar zusätzliche Werkzeuge in seinem Werkzeugkasten. Du kannst jetzt Pirat, Söldner auf hoher See, Händler werden oder deine Flotten zusätzlich zu allem anderen nutzen, um Städte zu blockieren. Das Spiel ist herausfordernd, aber es wird nie unerträglich schwierig, denn eine Stärke ist, dass man die Grundlagen relativ schnell lernt.

In der Kampagnenwelt selbst kannst du herumreisen und tun, was du willst. Obwohl die Perspektive isometrisch ist, kehrt man in die Ich-Perspektive zurück, wenn man kämpft oder Städte betritt.

Obwohl die Schiffe im Spiel wertvoll und ziemlich teuer im Betrieb sind, bin ich etwas enttäuscht, dass man nicht mit den Schiffen belagern kann. Ich erinnere mich an frühe Trailer zu Total War: Rome 2 und wie cool es war, Schiffe Truppen landen zu sehen, während Städte belagert wurden. Die Schiffe selbst machen zwar Spaß zu steuern, sind aber teuer. Ich vermute, dass die Schiffe eine Möglichkeit sind, dein Geld in einem ziemlich einfachen Wirtschaftssystem auszugeben. In diesem Sinne ist Taleworlds erfolgreich gewesen. Die großen Schiffe kosten enorme Summen, sind aber meist den Preis wert, und der Nachteil ist, dass je größer deine Schiffe werden, desto schwieriger es ist, Feinde auf See zu fangen. Ich verstehe, dass es einen Nachteil haben muss, große Schiffe zu haben, aber gleichzeitig könnte eine Erhöhung des Levels vielleicht die Frustration ausgleichen, die das verursacht.

Allerdings bekommst du ungefähr 20 einzigartige Schiffe in drei Kategorien. Du hast leichte und schnelle Schiffe sowie mittlere und schwere Schiffe. Letztere sind am langsamsten, bieten aber die meisten Soldaten an Bord und die beste Artillerie, um auf den Feind zu feuern, und es ist auch möglich, Gegner mit erheblichem Schaden zu belegen. Ich finde, sie sehen im Design gut aus, sie scheinen direkt von echten Schiffen inspiriert zu sein, und ich mag alle, die ich getestet habe. Leider leidet ihr Design darunter, dass das Spiel selbst kein grafisches Schwergewicht ist. Leider gibt es auch einige Bugs, einer der denkwürdigsten trat während eines vollständigen Kampfes mit acht Schiffen auf. Ich segelte mitten im Chaos auf die feindlichen Schiffe zu, und dann flog das Schiff über den Feind hinweg.

Es ist schnell, die Grundlagen zu lernen.

Wenn du etwas Neues erwartest, gibt es hier ein ziemlich umfangreiches Erweiterungspaket mit neuen Inhalten. Man muss jedoch bereit und motiviert sein, damit zu interagieren, wenn man sein Geld werten will. Es hat mich sehr an Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles erinnert. Unter all den technischen Problemen steckt etwas Gutes, und auch wenn die Interaktionen zwischen dem Grundspiel und der Erweiterung nicht groß sind, gibt es Dinge, die man schätzen kann. Ich mag, wie die Seen und Meere größer geworden sind und einige Brücken verschwunden sind, um mehr Platz für die Bootskämpfe zu schaffen. Zum Beispiel gibt es eine Insel, die von einer der neuen wikingerbasierten Fraktionen regiert wird, und der einzige Weg dorthin führt über Wasser, und wenn man ein Königreich regieren will, ist es ziemlich klug, die Insel zu Beginn der Kampagne zu übernehmen. Deine Computergegner haben Schwierigkeiten, die Meere gut zu nutzen, und du kannst diese leicht als Ausgangsposition für Weltherrschaft oder Überfälle auf dem Kontinent nutzen.

Bannerlord ist nicht perfekt; Es ist fehlerhaft, unpoliert und klobig. Im besten Fall ist es großartig, kraftvoll und fesselnd. War Sails fügt diesem Gefühl etwas mehr hinzu, ohne die großen Schwächen des Titels zu beheben. Die grundlegenden Spielsysteme, die an Land umständlich waren, sind auf See genauso holprig. Es mangelt jedoch an Präzision in allem, was man tut, was ein Markenzeichen der Serie ist. Gleichzeitig kann ich nicht anders, als zu lächeln, wenn ich das feindliche Schiff einrahme und ein anderes für den Nahkampf entere. Es macht Spaß, unterhaltsam und ist manchmal ziemlich großartig. Obwohl die Bootsaspekte das Erlebnis nicht dominieren, sind sie im Hintergrund vorhanden, um zusätzliche Abwechslung in einem ansonsten recht umfassenden Sandbox-Erlebnis zu bieten.

Unter den richtigen Bedingungen kann es wirklich attraktiv aussehen.

Es sollte gleich gesagt werden, dass es sich nicht lohnt, wenn Bootskämpfe dich nicht ansprechen. Der Inhalt trägt zum Ganzen bei, kann aber nicht für sich allein stehen. Die Vielfalt, die dieses Paket bietet, reicht aus, um Ihre Kampagne fortzusetzen. Mit einer akzeptablen Vielfalt an Schiffen und neuen Möglichkeiten, in der Welt das zu tun, was man will, ist es eine gute Erweiterung für diejenigen, die Seeschlachten mögen. Ich habe die Erweiterung trotz zahlreicher Probleme genossen, und wenn du so bist wie ich, das Grunderlebnis genießt und Fehler und Schwächen übersehen kannst, denke ich, dass auch du diesen Inhalt genießen kannst. Es ist nicht perfekt, aber es erweitert die Welt und das, was man darin tun kann. Wenn Seeschlachten und das Leben auf See Sie ansprechen, könnte sich das lohnen.