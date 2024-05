Für mich wird es jedes Jahr schwieriger, die Rezensionen zu jährlichen Sporttiteln zu erneuern. Die MotoGP fällt in diese Kategorie, ist aber sicherlich nicht die einzige. Dies hängt natürlich mit der Tatsache zusammen, dass die Spieleentwickler auch nicht viel zu versuchen scheinen, die Spiele zu erneuern, und Jahr für Jahr im Grunde das gleiche Spiel mit ein paar kleinen Änderungen veröffentlichen. Dennoch scheint Milestone mit zwei kleinen, aber wichtigen Ergänzungen auf die Wünsche der Fans gehört zu haben.

Die Entwickler haben nun viele Jahre Erfahrung mit der MotoGP und haben ein solides Fundament geschaffen, auf dem sie stehen können. Und wenn Sie mit Ihrem Fahrrad auf die verschiedenen Strecken fahren, ist es eine Grundlage, die Sie aus den vergangenen Jahren wiedererkennen werden. Es ist die brutal steile Lernkurve, die sich wie ein Berg anfühlt, sobald ich das Spiel beginne. Es ist wie ein komplizierter Tanz, bei dem der kleinste Fehler dazu führt, dass jemand auf die Zehen getreten oder an seinem Hintern gezogen wird. Aber wenn es funktioniert, fließt es so schön. Schnell wie die Hölle auf einer geraden Linie, lehnen Sie sich in diese Richtung, lehnen Sie sich in diese Richtung. Das Ganze hat etwas Schönes. Aber gleichzeitig gibt es (wahrscheinlich) kein Sportspiel, bei dem Präzision beim Tastendruck so wichtig ist. Ein Millimeter zu viel auf der Bremse und man fliegt ab wie eine Rakete. Ein Millimeter zu wenig und man landet stattdessen im Gras oder Kies. Beginnt man nach einer Kurve zu früh zu beschleunigen, legt sich der Fahrer in einem Slide-Tackle auf den Boden, der Glenn Hysén stolz gemacht hätte. Kurz gesagt, auf der Rennstrecke ist das Spiel ein ausgezeichnetes enges Erlebnis.

Etwas, das meine Erfahrung in den letzten Jahren ein wenig verdorben hat, ist das Verhalten computergesteuerter Fahrer. Sie waren in der Lage, ohne Konsequenzen abzustürzen und zu brennen, aber das ist jetzt vorbei. Denn Milestone hat endlich Strafen für alle hinzugefügt. Mit einem computergesteuerten Motorrad über die Wiese fahren? Bitte schön, eine Warnung. Tragen Sie dazu bei, dass ein anderer Fahrer von der Straße fliegt? Nun, jetzt ist es an der Zeit, den großen Stock herauszuholen. Die Stewards (Richter) behalten die Dinge genau im Auge und Sie werden ständig darüber informiert, wer bestraft wurde und warum. Es sind Kleinigkeiten wie diese, die den Unterhaltungswert eines Spiels wie MotoGP 24 erhöhen.

Für die meisten Menschen wird diese Unterhaltung wahrscheinlich im Karrieremodus genossen. Es ist sicherlich fast unverändert gegenüber dem letzten Jahr, als es darum ging, sich in der Rangliste nach oben zu arbeiten und der Beste aller Zeiten zu werden. Hier kommt jedoch die andere große Neuerung des Spiels ins Spiel, und das ist etwas, das seit Anbeginn der Zeit in den meisten Sportspielen zu finden ist. Worüber ich spreche, sind Transfers. Während einer Saison tauchen neue Gerüchte auf, und wenn die Saison vorbei ist, können die Fahrer auf der Suche nach neuen Erfolgen und wahrscheinlich einem großen Stapel Banknoten das Team wechseln.

Um die Situation kurz zusammenzufassen: Du startest als vielversprechender Fahrer in der Moto3 mit nur noch wenigen Rennen in der Saison. Damit einher geht die erste Herausforderung, auf der der gesamte Modus aufbaut. Überholen Sie Ihren Rivalen und wenn Sie gut genug abschneiden, werden Sie in der folgenden Saison den magischen Sprung direkt in die MotoGP schaffen. Wenn du versagst, musst du das Fett kauen. Danach kommen neue Herausforderungen, je nachdem, wie gut man abschneidet. Meine erste Herausforderung in der MotoGP war es zum Beispiel, als erster Fahrer im Gasgas-Team zu übernehmen, das mich abgeholt hat. Um das zu erreichen, musste ich nach drei Rennen weiter vorne in der Punkteliste stehen. Und so geht es weiter. Sie können Ihr Motorrad auch nach Testfahrten weiterentwickeln und Rivalen oder Freunde finden, indem Sie nett oder böswillig auf Nachrichten von anderen in den sozialen Medien reagieren. Der Einzelspieler-Teil besteht dann auch aus Zeitfahren, Meisterschaften und Grand Prix. Dies kann mit lokalem Splitscreen erfolgen, wenn Sie einen Freund einladen möchten. Wenn du lieber online spielst, kannst du Lobbys mit bis zu zwölf Spielern erstellen oder ihnen beitreten. Es gibt auch die Möglichkeit, etwas namens LiveGP (nicht auf Switch verfügbar) zu spielen, bei dem es sich um rotierende Herausforderungen auf verschiedenen Strecken mit zugehörigen Ranglisten handelt.

Das größte Problem, das ich mit der Serie habe, ist etwas, von dem ich glaube, dass die Entwickler es nicht einmal beheben können. Es ist der Mangel an neuem Material, das jedes Jahr aufs Neue entsteht. Gleichzeitig sind sie jedoch eng an die offizielle Lizenz gebunden, sodass Sie keine Strecken, Fahrer oder Teams hinzufügen können. Aber eine Art Update im Karrieremodus oder ein historischer Story-Modus wäre schön für das nächste Jahr.

Etwas, wofür die Entwickler gelobt werden sollten, ist, wie gut die Motorräder aussehen und klingen. Im Großen und Ganzen ist es ein guter Ton, bis auf einen meiner Meinung nach etwas unnötigen Kommentator vor jedem Rennen, der nur kommentiert, was das Rennen findet und wie das Wetter ist. Optisch gibt es auch nichts zu meckern und die Motorräder sehen wie gesagt zusammen mit den Fahrern wirklich gut aus, aber ich habe ein paar Mal bemerkt, dass Füße und Knie durch den Boden zu gehen schienen. Das Publikum, das keinen großen Teil ausmacht, lässt jedoch zu wünschen übrig.

MotoGP 24 setzt den ausgetretenen Pfad des guten Gameplays in der Serie fort. Das Motorradgefühl ist hervorragend, aber leider leidet es unter dem gleichen Problem wie die meisten Sportspiele, bei denen es nicht allzu viel Neues aus dem letzten Jahr gibt.