MotoGP 21: Gameplay-Trailer mit Zeitstrafe

Anderthalb Monate vor der Veröffentlichung von MotoGP 21 zeigt uns Entwickler Milestone erstes Gameplay-Material ihres neuen Motorradrennspiels. Die nächste Iteration soll laut dem Entwickler einige Verbesserungen mit sich bringen, zum Beispiel sollen Raser für verschuldete Fahrfehler härter bestraft werden. Wer sich nicht an die Regeln hält oder zum Beispiel unerlaubte Abkürzungen nimmt, muss in Zukunft ein paar zusätzliche Meter auf einem Bereich außerhalb der eigentlichen Strecke abfahren. Diese sogenannte "Long Lap Penalty" kann den Fahrern ihren Platz kosten, weil sauberes Fahrverhalten entsprechend belohnt wird. Im neuen Video wird das sogar gezeigt, zusammen mit den überarbeiteten Umgebungen des Spiels. MotoGP 21 wird am 22. April auf PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series erscheinen.