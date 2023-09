Mortal Kombat 1 führt die britischen Verkaufscharts an

HQ

Mortal Kombat 1 erweist sich als großer Hit auf dem britischen Markt und belegt Platz 1 in den britischen Verkaufscharts. Wie Chris Ding von Gamesindustry.biz berichtet, ist das neueste Kampfspiel jedoch im Vergleich zum Start von Mortal Kombat 11 um 38 % gesunken.

Natürlich werden physische Verkäufe im Laufe der Zeit immer seltener, aber es ist erwähnenswert, dass die Einführung des neuen Kampfflugzeugs einen kleinen Schlag erlitten hat. In Bezug auf die anderen großen Veröffentlichungen der letzten Zeit hat Lies of P einen großartigen ersten Eindruck hinterlassen und den Platz 3 in den Verkaufscharts vor Pikmin 1+2 belegt.

Payday 3 liegt auf Platz 7, was nicht allzu überraschend ist, wenn man bedenkt, dass auch hier ein Großteil der Verkäufe dieses Spiels wahrscheinlich digital auf dem PC-Markt erfolgen wird. Starfield ist jedoch auf Platz 19 zurückgefallen, und The Crew Motorfest sitzt auf dem 11. Platz.