Lassen Sie mich damit beginnen, direkt zu gestehen, dass ich die Mortal Kombat-Serie schon immer geliebt habe. Ich habe es zum ersten Mal gespielt, bevor das erste überhaupt auf der Konsole in einem Vergnügungspark in Finnland erhältlich war, und der Rest ist Geschichte. Seitdem Mortal Kombat II habe ich Kung Lao als meinen Favoriten, und er war im Allgemeinen in allen Spielen derselbe. Bis jetzt.

Mortal Kombat 1 ist eine Art Neustart der Serie, ohne tatsächlich ein Neustart zu sein. Es geht nach den Ereignissen von Mortal Kombat 11 weiter, aber hier ist Liu Kang zum Gott der Götter geworden, und er hat das Universum umgestaltet, um allen Menschen eine Chance auf ein gutes Leben zu geben. Dies hat zu einem großen Rollentausch geführt und den NetherRealm Studios auch die Möglichkeit gegeben, alle Charaktere zu modifizieren. Es gibt zwar relativ wenige brandneue Namen in Mortal Kombat 1 - aber alle Kämpfer fühlen sich frisch an, gerade weil sie aktualisierte Versionen ihrer selbst sind, wobei Leute wie Rain, Mileena und Raiden so unterschiedlich sind, dass sie genauso gut als brandneue Kämpfer angesehen werden könnten.

Aber die wohl größte Attraktion und das größte Gesprächsthema für Mortal Kombat 1 war nicht in erster Linie der Neustart seines Universums, sondern die sogenannten Kameo Fighters. Eine Auswahl von 15 Kämpfern, die bereit sind, auf Knopfdruck einzuspringen und die Bedingungen der Kämpfe zu ändern, bevor sie genauso schnell wieder verschwinden (an sich kein neues Phänomen, es gibt viele Kampfspiele, die so funktionieren). Es ist etwas, das auf dem Papier das Potenzial hat, viele der Kämpfe zu verändern, und ich stelle fest, dass selbst ich als Mortal Kombat-Veteran ein paar Matches brauchte, um mich aufzuwärmen und zu lernen, dass Angriffe auch dann kommen können, wenn mein Hauptgegner nichts tut.

Eine Sache, über die noch nicht so viel gesprochen wurde, ist, wie gut NetherRealm Studios das Spiel optimiert hat. Die Anzahl der Supermeter wurde reduziert und intuitiver gestaltet, es ist einfacher, Combos zu improvisieren und das Tempo wurde erhöht. Letzteres in Kombination mit sehr schönen Animationen und super stabilen 60 Bildern pro Sekunde (in meinem Fall Xbox Series X) macht es zu einer Freude, durch die Arenen zu tanzen, um Tod und Gewalt auf eine Weise zu verbreiten, die kein anderes Spiel jemals bietet.

Trotz all der neuen Funktionen ist dies immer noch Mortal Kombat, über das wir sprechen. Die Knöpfe sind genau dort, wo sie sein sollten, man kann mit einem Knopfdruck blocken, die Würfe funktionieren wie immer, und im Allgemeinen ist es einfach, es sich bequem zu machen.

Aber... Was die Kameo-Kämpfer angeht, werde ich das Gefühl nicht los, dass es sich ein bisschen effekthascherisch anfühlt. Mortal Kombat hat schon lange Möglichkeiten, seine Kämpfer zu modifizieren, aber hier muss man den richtigen Kameo-Kämpfer auswählen, um eine wirklich scharfe Kombination zu erhalten, und ich glaube spontan nicht, dass es sich so anfühlt, als wäre die Balance hier wirklich vorhanden. Sicher, bei 15 Auswahlmöglichkeiten machen vielleicht nicht alle Sinn, aber wenn ich Kung Lao Hilfe von Frost oder Kano holen lasse, habe ich das Gefühl, dass es im Vergleich zum hilflosen Stryker etwas zu mächtig ist.

Außerdem glaube ich nicht wirklich, dass es dem Spiel viel hinzufügt, außer dass es eine auffällige Sache ist, und das ist eigentlich schlimmer. Ich hätte hier sowieso einen traditionelleren Ansatz bevorzugt, und ein Haufen Nebencharaktere, die während der Spiele ein- und aussteigen, sieht meistens schwerfällig aus. Es ist jedoch nie ein großes Problem (oder überhaupt ein Problem). Die Kämpfe sind sehr flüssig und das Gefühl der Kontrolle, das ich über meinen Charakter habe, ist neu in der Serie. Ich mochte auch Mortal Kombat 11, aber es war merklich schwerer und unbeholfener als Liu Kangs neues, elegantes Universum.

Das neue Universum ist nicht nur eine Ausrede, um alle Kämpfer zu überarbeiten, sondern spielt auch eine große Rolle in der Kampagne. Das ist ein Aspekt, der mich in Kampfspielen normalerweise nicht sehr interessiert, einfach weil er normalerweise nutzlos ist. Es gibt im Grunde zwei Ausnahmen, Tekken und Mortal Kombat. Und ja. In 15 Kapiteln folgen wir einer zunehmend unsinnigen Geschichte, die es uns ermöglicht, die meisten Charaktere zu spielen. Da NetherRealm darin so gut ist, ist es schwierig, die Kampagnen der verschiedenen Spiele zu bewerten, aber ich würde definitiv sagen, dass dies eine der besten ist, die sie veröffentlicht haben. Ich werde euch den Spaß nicht verderben, aber seid bereit für klassische Charaktere in brandneuen Rollen, ein paar nette Überraschungen und einige atemberaubende Momente. Ich denke, es ist auch für Neulinge einfacher zu verstehen, worum es in der Geschichte geht, da es sich um eine Art Neustart der Geschichte handelt (wenn auch nicht in dem Maße, wie es in den Vorschauen klang).

Neben der Kampagne gibt es auch einen neuen Spielmodus namens Invasion. Es fühlt sich wie ein Brettspiel an, ist aber im Grunde nur eine Möglichkeit, Schläge auszuteilen, Dinge freizuschalten und aufzusteigen. Ich war kein großer Fan von Krypt in Mortal Kombat 11, weil es so lange gedauert hat, Dinge freizuschalten, aber ich denke, ich bevorzuge es immer noch gegenüber der leeren Invasion, die nie greift. Natürlich gibt es immer noch Türme und können online gespielt werden. Für mich spiele ich jedoch immer in Kampfspielen, daher fühlt es sich für mich in Ordnung an, aber ich denke, einige Leute werden Mortal Kombat 1 etwas leer finden, wenn die Kampagne nach etwa sechs Stunden abgeschlossen ist. NetherRealm selbst scheint dies erkannt zu haben und hat versucht, eine künstliche Tiefe zu schaffen, indem nicht weniger als vier verschiedene Währungen hinzugefügt wurden, um Dinge freizuschalten.

Grafisch ist Mortal Kombat 1 eine Augenweide. Abgesehen von der Tatsache, dass die Zwischensequenzen nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen, sieht es durchweg sehr gut aus und fließt gut. Die Bühnen sind gut gemacht, die Charaktere sind großartig, die Lichteffekte sind hervorragend und die Animationsarbeit ist erstklassig. Wenn ich es mit Street Fighter 6 vergleiche, fühlt es sich fast so an, als wäre es eine Konsolengeneration zu Gunsten von Mortal Kombat. Die Präsentation ist auch sehr schön, wenn auch etwas langsam bei der Auswahl neuer Charaktere und dergleichen. Ich möchte auch ein Lob an die Sprachausgabe aussprechen, sie ist wirklich großartig, aber die Musik ist diesmal anonymer. Nie schlecht, aber auch nichts, woran ich mich erinnere.

Bevor ich anfange, den Text zusammenzufassen und meine Bewertung abzugeben, möchte ich die Ultra-Gewalt des Spiels erwähnen. Schließlich ist es das, wofür Mortal Kombat immer noch weitgehend bekannt ist. Und für diejenigen, die befürchteten, dass es abgeschwächt werden würde, habe ich gute Nachrichten. Die Gewalt ist hier sogar noch grotesker als in Mortal Kombat 11, und obwohl Fatal Blows schon immer tödlich waren, sind sie hier manchmal geradezu lächerlich. Auf eine gute Art und Weise. Was ihre Funktionsweise betrifft, so sind sie auch schwieriger zu betreten und erleiden nicht so viel Schaden, was für spannendere Matches sorgt.

Wenn ich nun das Paket zusammenfasse, das NetherRealm Studios anbietet, bin ich insgesamt sehr zufrieden. Mortal Kombat ist mit aller Macht zurück, und die Entwickler haben es wirklich gewagt, sowohl das Gameplay als auch den Gesamtrahmen zu ändern und alles mit großartiger Grafik zu präsentieren. Die Kampagne ist so gut, dass jeder sie durchspielen sollte, aber ansonsten gibt es im Moment nicht viel zu tun für diejenigen, die den Einzelspielermodus bevorzugen. Kameo Fighters fühlt sich an wie etwas, das hätte übersprungen werden können, aber nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie einfach nicht genug hinzufügen. Aber solange Sie gegen menschliche Gegner spielen, egal ob online oder lokal, können Sie sich auf erstklassige Unterhaltung freuen, und der Neustart ist eine einmalige Gelegenheit für neue Fans, sich mit der Serie vertraut zu machen, während wir älteren Füchse es genießen können, das Universum noch einmal neu kennenzulernen.