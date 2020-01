Moons of Madness verzögert sich auf Konsolen bis März

Das Horrorspiel Moons of Madness ist seit dem 22. Oktober letzten Jahres für PCs verfügbar, was Halloween-Fans pünktlich zur Gruselsaison den "kosmischen Schrecken" näherbrachte, der laut dem Team Rock Pocket Games im Spiel schlummert. Nun hat Publisher Funcom eine Terminverschiebung für die geplante Konsolenversion vorgenommen, weil die Entwickler mehr Zeit zur Fertigstellung und Optimierung der Inhalte benötigen.

Diese Veröffentlichung war ursprünglich auf den 21. Januar datiert, wurde nun jedoch auf den 24. März verschoben. Funcom fügte hinzu, dass "die Verzögerung den Entwicklern mehr Zeit geben wird, das Spiel für die Konsole zu optimieren". Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren und euch einen Eindruck machen wollt, was bereits auf dem PC verfügbar ist, dann werft einen Blick in den folgenden Trailer an.

