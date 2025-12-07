Moonlighter 2: The Endless Vault (Früher Zugang)

HQ

Diese Rezension basiert auf den derzeit verfügbaren Inhalten im Spiel und dessen Status zum Zeitpunkt des Schreibens. Wir werden eine vollständige Rezension veröffentlichen, sobald das Spiel auf Version 1.0 umgestellt wird.

Moonlighter 2: The Endless Vault ist endlich im Early Access angekommen, sieben Jahre nach dem Original von 2018. Entwickler Digital Sun hat den Pixel-Art-Stil des Originals durch stilisiertes 3D ersetzt, aber der Protagonist Will ist als Ladenbesitzer und Abenteurer zurück, sodass das Kernkonzept natürlich erhalten ist. Hält die Mischung aus gemütlichem Ladenleben und Roguelite-Action 2025 stand, und gibt es schon genug Substanz auf den Knochen, damit Moonlighter 2 im Early Access einen Kauf wert ist?

Auch wenn du wie ich nicht viel Erfahrung mit dem Original hast, ist Moonlighter 2 sehr einfach zu starten und fühlt sich vertraut an, wenn du in den letzten Jahren Indie-Spiele dieser Art gespielt hast. Dein Laden befindet sich in der Stadt Tresna, und du verkaufst Gegenstände aus verschiedenen Welten, zu denen du teleportieren kannst. Die Gesamtstimmung erinnert sehr an eine moderne Version eines Zelda-Spiels, mit einer gemütlichen Heimatstadt, nahkampforientiertem Kampf und wunderschönen, stilisierten Grafiken. Das ganze Spiel ist sehr intuitiv, bietet aber genug neue Wendungen in der Formel, damit es sich nie langweilig anfühlt.

Das Spiel besteht aus drei separaten Komponenten, die es dynamisch funktionieren lassen: Dungeons, Inventar und Stadtleben/Laden. Der erste Teil, der Kampf, findet in den Roguelike-Dungeons des Spiels statt, die in zufällig generierte "Räume" unterteilt sind. Hier kämpfst du in hektischen Kämpfen, die fast wie eine Kugelhölle wirken, bei denen du wirklich den Fluss des Kampfes finden und eine Kombination aus Nahkampfangriffen und deiner Blob-Waffe einsetzen musst. Der Einzelkampf ist vielleicht nicht tödlich, aber du hast eine relativ begrenzte Heilung, also wenn du zu viele Fehler machst, wirst du nicht sehr weit kommen. Ein Dungeon gipfelt in einem Boss, wenn du so weit kommst. Die Gegner sind sehr vielfältig, und du nutzt hauptsächlich eine Kombination aus Ausweichen, schnellen Angriffen, Spezialangriffen (je nach Waffe) und einer Pistole. Wenn du einen Dungeon spielst, bekommst du Beute in Form von Relikten – die du in der Stadt verkaufst – oder Upgrades, die dich in diesem Dungeon-Durchgang besser machen. So balancierst du zwischen Gier nach Beute und Upgrades, sodass du es bis zum Boss schaffen kannst.

Die zweite Komponente des Spiels ist stärker auf Rätsel ausgerichtet und besteht darin, das Inventar zu verwalten, das man während eines Dungeon-Durchlaufs aufbaut. Die Relikte, die du sammeln kannst, haben unterschiedliche Seltenheits- und Qualitätsstufen. Je mehr von beidem, desto besser. Aber sie interagieren auch miteinander in deinem Inventar, angeordnet in einem Inventarraster, und variieren je nach Welt. In der Welt namens The Gallery, die sehr technikähnlich ist, können deine Relikte sich zum Beispiel gegenseitig schocken, wodurch sie den Status "überladen" bekommen, was bedeutet, dass sie zerstört werden, wenn sie erneut geschockt werden. Andere Relikte können dann den überladenen Status entfernen. Seltenere Relikte können spezielle Fähigkeiten haben, die dieses System erweitern. Letztendlich musst du natürlich einen wertvollen Rucksack mit in deinen Laden bringen und alles verkaufen.

Du kehrst nach Tresna zurück, indem du teleportierst, stirbst oder den Boss besiegst. Wenn du stirbst, verliert dein Rucksack erheblich an Wert. Zurück in Tresna finden wir die dritte Komponente des Spiels. Hier kannst du dich entspannen und das gemütliche Dorfleben genießen, in dem du mit den Einheimischen sprichst, die dir manchmal eine Quest geben (Material X finden, X Feind besiegen usw.), oder du kannst Dinge bei ihnen kaufen. Hier hast du auch deinen Shop, den du auf verschiedene Arten aufrüsten kannst. Das Wichtigste in Tresna ist, deinen Shop täglich zu öffnen und die Gegenstände zu verkaufen, die du in einem der verschiedenen Dungeons des Spiels gefunden hast. Hier müssen Sie Ihre Relikte bepreisen und ein Gleichgewicht finden zwischen Kundenzufriedenheit und dem maximalen Mehrwert.

All diese Teile sind recht einfach und benutzerfreundlich gehalten, was ein Gefühl von Kohärenz und Synergie verleiht, das sehr gut funktioniert. Am Anfang wurde ich in den Kämpfen ziemlich stark verprügelt, hauptsächlich weil man sehr wenige Heiltränke hat. Wenn du bessere Ausrüstung bekommst und auf verschiedene Weise aufrüstest, wird es allmählich besser. Es war besonders notwendig, pro Durchlauf mehr Heiltränke zu bekommen sowie kurz vor dem Endboss in einem Dungeon ein Onsen (heiße Quelle) zu kaufen. Natürlich kannst du deinen Laden auch mit kosmetischen Elementen anpassen und aufrüsten, um mehr Relikte zu halten und mehr Geld aus deinen Kunden herauszupressen – wahrer gemütlicher Kapitalismus. Auf diese Weise tragen alle Teile des Spiels zum bedeutungsvollen Fortschritt des gesamten Spiels bei.

Obwohl sich das Spiel wie ein Life-Sim-Spiel anfühlen kann, verbringt man tatsächlich die meiste Zeit mit Kämpfen. Zum Glück macht es viel Spaß. Jede Begegnung ist kurz und befriedigend, mit guter Abwechslung. Ein nettes Extra ist, dass man vor einem Durchlauf verschiedene Waffen zur Auswahl hat und jede Waffe einen Grund- und einen Spezialangriff hat. Ich bin ein großer Fan des Speers des Spiels, der dir eine gute Reichweite bei deinen Angriffen gibt und es dir erlaubt, bei jedem Schlag eine Speerspitze in den Boden zu stecken. Dein Spezialangriff ist es, deine Speerspitzen zurückzurufen. Das gibt dir zusätzlich zu deiner Blob-Waffe einen zusätzlichen Fernkampfangriff. Wenn du deine Grundangriffe einsetzt, erhältst du Schüsse mit deiner Waffe. Wie bereits erwähnt, sind die Kämpfe fast wie Kugelhöllen, und es ist wichtig, einen gewissen Fluss in die Kämpfe zu finden. Es funktioniert wirklich gut.

Der Verkaufsteil des Spiels, also wenn du deine Relikte verkaufen musst, ist kurz, aber knapp. Es gibt besondere Besucher, die dir spezielle Verkaufsboosts geben können, wenn du ihnen zum Beispiel ein Relikt günstig verkaufst, und während eines Verkaufslaufs bekommst du Boosts, die den Ablauf des Ladens während der Öffnung des Ladens verändern. Diesen Teil des Spiels dauert nicht mehr als ein paar Minuten. Vielleicht könnte dieser Teil des Spiels etwas mehr Tiefe vertragen, aber es stört mich nicht besonders, dass er nicht aufwendiger ist.

Die Atmosphäre des Spiels ist stark von Zelda inspiriert, mit dem sehr Link -ähnlichen Hauptcharakter und der heimeligen, angenehmen Atmosphäre in der Stadt. Der visuelle Stil ist wunderschön, und obwohl er an andere stilisierte Spiele erinnert, schafft es Moonlighter 2, sein eigenes Universum und sein eigenes Gefühl zu etablieren. Die drei Hauptwelten, in die du reisen kannst, haben ebenfalls ihr eigenes, unverwechselbares Gefühl – das sind Kalina, The Gallery und Aeolia. Kurz zusammengefasst: Kalina ist eine eher wüstenähnliche Welt, The Gallery ist sci-fi-orientiert und Aeolia ist eher himmelhaft. Besonders in den beiden letzteren passiert im Hintergrund viel, was die Welten wirklich zum Leben erweckt. Die Stadt Tresna selbst ist ebenfalls gut umgesetzt, mit niedlichen Tieren, die baden, und NPCs, die ihr eigenes Leben führen.

Wie alle guten Roguelikes vermittelt Moonlighter 2 das Gefühl, dass man einfach noch einen Dungeon angreifen kann. Ich habe es selbst auf Steam Deck gespielt, und Moonlighter 2 fühlt sich so an, als wäre es für den Spielstil der Deck entworfen worden. Ein Dungeon dauert etwa 20-30 Minuten, ohne dass ich das Timing tatsächlich einplane. Jeder kleine Teil des Spiels ist mundgerecht, etwas, das du je nach verfügbarer Zeit fünfzehn Minuten oder eine Stunde spielen kannst. Es ist die Art von Spiel, die sich perfekt für größere Spiele eignet.

Moonlighter 2 passt besonders gut in diese Kategorie, weil sich das Spiel vertraut und doch neu anfühlt. In zwei Monaten kannst du zu Wills Geschäftsabenteuer zurückkehren, und die Steuerung (zumindest mit einem Controller/Steam Deck ) sowie die Spielstruktur werden sich völlig intuitiv anfühlen. Es gibt eine vage Geschichte über die Rückkehr in die ursprüngliche Heimatstadt der Bewohner und einen bösen Schurken, der dich von Zeit zu Zeit kontaktiert. Und dann gibt es eine Hauptquest über den titelgebenden "endlosen Tresor", eine geheimnisvolle schwebende Box mitten in der Stadt, die dir Vorteile gibt, wenn du Verkaufs-Benchmarks erreichst, usw. All dies ist jedoch ein Hintergrund und wird so weit im Hintergrund gehalten, dass es eher eine Atmosphäre als der Grund für das Spiel ist.

Es ist immer noch schwer zu sagen, ob Moonlighter 2 seinem Untertitel "The Endless Vault" gerecht wird, wenn man das so verstehen soll, dass das Spiel einen unendlichen Spielwert hat. Allerdings gibt es hier viele Stunden Spaß zu einem recht vernünftigen Preis. Ich habe noch viele Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, und ich bin dem Spiel überhaupt nicht leid geworden. Selbst wenn das Spiel nicht abgeschlossen ist (was ich stark bezweifle), ist Moonlighter 2 derzeit vollständiger als viele andere Spiele, die als Vollveröffentlichungen erscheinen, und es ist bereits gut optimiert. Deshalb erhält es eine gute Empfehlung, und auch wenn dem Spiel nichts daran mangelt, hoffen wir auf mehr Welten und vielleicht etwas mehr Tiefe im Shop-Teil des Spiels. Ansonsten ist es wirklich nur eine Frage, mit dem Verkauf einiger Relikte anzufangen.