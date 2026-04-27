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Als Hyper Games vor zwei Jahren Snufkin: Melody of Moominvalley startete, wurde es nur mit Lob und positiven Kritiken aufgenommen. Jetzt ist es wieder Zeit, mit der Veröffentlichung von Moomintroll: Winter's Warmth, und die Frage ist, ob sie weiterhin auf der Welle des Erfolgs reiten können oder ob Mumintal keinen weiteren Besuch wert ist.

Der Winter naht schnell.

Auf den ersten Blick ist leicht zu erkennen, dass in der bezaubernden Welt von Mumintroll 2026 vieles gleich geblieben ist wie 2024. Der cartoonhafte Stil und der Fokus auf einfache Rätsel sind erhalten, und das Spiel schafft es erneut, Tove Janssons exquisite Märchenatmosphäre perfekt einzufangen. Mumintal und seine Bewohner strahlen Charakter und Persönlichkeit aus, und alles von den knarrenden Dielen des Muminhauses bis zu Little My und ihrem frechen Gesichtsausdruck vermittelt ein Gefühl familiärer Wärme und Zugehörigkeit, das während des gesamten Abenteuers lebt und gedeiht. Für diejenigen, die den Vorgänger gespielt haben, ist jedoch klar, dass sich eine große Veränderung vollzogen hat. Denn was einst eine Welt voller Vogelgesang und Grün war, wurde nun durch melancholische Kälte des Winters ersetzt, und diesmal beginnt unsere Geschichte inmitten von Schnee und Eis.

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Es gibt genug Dunkelheit zu bewältigen, und Mumin muss den Mut aufbringen, seinen Freunden zu helfen.

Denn nachdem sowohl Muminmamma als auch Muminpappa am Ende des Herbstes in den Winterschlaf gegangen sind, erwacht unser eigener Mumin zum Heulen von Winden und klappernden Fenstern. Der Winter ist in das Mumintal eingetreten, und nun liegt es an dem kleinen Mumintroll herauszufinden, was es heißt, die Wintermonate zu überleben und wie er Frühling und Sommer zurückbringen kann. Die Geschichte selbst ist ehrlich gesagt nichts Bemerkenswertes, aber sie vermittelt überraschend viel Dunkelheit und interessante Gedankengänge (für ein Kinderspiel), die sich mit allem von Tod bis Wut beschäftigen. Mumin ist nicht glücklich darüber, in einer kalten Welt aufzuwachen, in der Kälte und Licht feindliche Bedingungen für ihn und seine Freunde schaffen, aber diese neuen Hindernisse lehren ihn gleichzeitig, seine Ängste zu überwinden und zu erkennen, dass er fähig genug ist, Probleme zu lösen, obwohl die Natur ständig einen Schrauben durcheinanderwirft.

Die verschneiten Landschaften bieten herrliche visuelle Highlights, auch wenn es schwierig sein kann, sich in bestimmten Bereichen zurechtzufinden, wenn alles so ähnlich aussieht.

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Obwohl Welt und Farbpalette unterschiedlich sind, gibt es keine größeren Änderungen im Gameplay im Vergleich zum vorherigen Titel. Deine Mission ist es erneut, verschiedene Ressourcen zu sammeln und neue Gegenstände zu finden, die dir helfen, die harten Winterbedingungen zu meistern. Meistens läuft alles darauf hinaus, von einem Ort zum anderen zu reisen, aber du kannst auch ab und zu pausieren, um an einer intensiven Schneeballschlacht teilzunehmen oder mit deinen Begleitern Schneeburgen zu bauen. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr niedrig, aber Stimmung und Atmosphäre sind umso fesselnder.

Die Musik verdient eine besondere Erwähnung, denn mit begrenzten Ressourcen gelingt es ihr, eine Klanglandschaft zu erschaffen, die alle Charaktereigenschaften des Winters einfängt. Einen Moment lang bietet sie eine unheimliche Stille inmitten der schneebedeckten Landschaft und gefrorenen Tannen, nur um im nächsten durch mitreißende Gitarrenriffs und wunderschöne Klavierstücke Hoffnung und Abenteuerlust zu vermitteln. Selbst kleine Details, wie die einzigartigen kleinen Ausrufe jedes Charakters, tragen viel bei, und obwohl es diesmal auch keine Sprachausgabe für die Dialoge gibt, fühlt es sich nicht so an, als würde etwas auffällig fehlen.

Mumin gegen Little My – Kampf!

Letztlich liefert Moomintroll: Winter's Warmth mehr von dem, was wir in Snufkin: Melody of Moominvalley gesehen haben. Es ist ein zugängliches Abenteuer für ein jüngeres Publikum, bei dem der Charme von Tove Janssons Geschichten auf einfache Spielmechaniken trifft, und man kann es leicht empfehlen, wenn einem der Vorgänger gefallen hat. Zugegeben, das Abenteuer ist diesmal vielleicht nicht ganz so groß angelegt, und vieles davon wirkt manchmal etwas zu vertraut und repetitiv, aber ein ruhiger, atmosphärischer Wintertag kann, wie wir wissen, genauso einladend sein wie ein warmer und lebendiger Nachmittag in der Sonne. Hyper Games setzt seine Tradition fort, das Ausgangsmaterial auf die beste Weise zu respektieren, und wenn du finnische kleine Trolle magst, sind diese digitalen Märchen derzeit die besten auf dem Markt.