Monument Valley 3 in Entwicklung

Ustwo Games hat mit seinen Monument-Valley-Spielen einige interessante und surreale Plattformer geschaffen, mittlerweile ist der dritte Serienableger in Entwicklung. Auf den sozialen Kanälen des Studios haben die Verantwortlichen diese Woche bekanntgegeben, dass sie die Arbeit an Monument Valley 3 begonnen haben und einen Creative Director für dieses Projekt suchen. Demnach steht der Titel noch ganz am Anfang der Produktion.