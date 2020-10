Monster Hunter World: Iceborne im Geiste von Halloween abgeschlossen

Das letzte Titel-Update von Monster Hunter World: Iceborne ist diese Woche erschienen und es führt einen alten Feind, sowie ein neues Event in die beschäftigte Welt der Jäger ein. Spieler werden in die Alte Welt zurückkehren, wo sie sich dem mysteriösen schwarzen Drachen Fatalis stellen können. Ab dem 16. Oktober steht zusätzlich für kurze Zeit eine besonders schwierige, kampfgehärtete Version von Velkhana, dem Titelmonster des Standalone-DLCs, für erfahrene Trupps bereit. Diese neue Form des Drachenältesten wird euch mit mächtigen Eisattacken erstarren lassen, also packt lieber eure Pelzmäntel mit ein.

Das Titel-Update dekoriert Selianas Mondterrasse ab dem 16. Oktober in einen gruseligen Friedhof um, das geschieht im Zuge der "Fun Fright Festival"-Feierlichkeiten. Das Halloween-Event wird ein spektrales Poogie-Kostüm, monströse Palico-Ausrüstung, ein kostenpflichtiges, saisonales Kostüm für die Wildtierexpertin und süße Leckereien für die Kantine mitbringen. Der saisonale Spaß dauert bis zum 5. November an, danach rotieren die bereits bekannten saisonalen Überraschungen. Es gibt ansonsten noch einige weniger kosmetische Updates, über die ihr euch hier genauer informieren könnt.