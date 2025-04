Monster Energy Supercross - Das offizielle Videospiel 25

Nachdem die Monster Energy Supercross -Serie im letzten Jahr die Veröffentlichung eines Spiels übersprungen hatte, hat sie endlich ihre nummerierten, jährlichen Titel aufgegeben und sich nun zu jedem anderen Sportspiel auf dem Markt gesellt, mit einem Jahr am Ende ihres Namens. Dies ist Monster Energy Supercross - The Official Videogame 25. Trotz der Namensänderung und des Bruchs ist das Spiel leider weder besser noch schlechter als zuvor.

Nach einem Jahr Pause ist die Monster Energy Supercross-Serie zurück.

Und genau hier liegt mein größtes Problem mit dem Spiel - und der Serie. Jedes Spiel hat Spaß gemacht; Es ist sehr unterhaltsam, aber jedes Jahr fühlt es sich an wie ein Déjà-vu. Und wie gewohnt werden jede Menge neue Features geboten, die am Ende keinen großen Unterschied machen.

Die große Änderung ist die neue Grafik-Engine. Dem Mailänder Team, das hinter dem Spiel steht, stehen nun Unreal Engine 5 zur Verfügung, etwas, von dem ich hoffe, dass es das Spiel in den kommenden Jahren weiter verbessern kann. Was sie selbst mit diesem Motor hervorheben wollen, ist ein neues dynamisches System für die Geländeverformung. Dies führt dazu, dass sich Rillen in der Streckenoberfläche bilden, wo die Fahrer unterwegs sind, insbesondere in Kurven, was eine zusätzliche Herausforderung beim Fahren dieser Abschnitte darstellt. Außerdem bietet er Runde für Runde einen sich ständig verändernden Untergrund. Dies war anscheinend eines der am meisten nachgefragten Dinge von der Community des Spiels. Das andere, was die Entwickler nun umsetzen konnten, sind neuronale Netze (KI), die beeinflussen, wie Rivalen während der Rennen fahren. Die computergesteuerten Rennfahrer passen ihre Taktik und Ideallinie sofort an und lernen dabei. Das sorgt für klügere Gegner, auch wenn es sich oft so anfühlt, als ob einige nur darauf aus sind, mich zu überholen.

Neue Ergänzungen sorgen für Abwechslung im Karrieremodus.

Am auffälligsten ist dies natürlich im größten Spielmodus, Career Mode. In diesem Jahr ist es so, dass man in SMX Next startet, wo man ein paar Rennen fährt, bevor es auf 250SX und dann 450SX geht. Jede Staffel ist in vier Akte unterteilt, wobei jeder Akt mit einem sogenannten "Climax Race" endet, das das verbindet, was zuvor im Akt passiert ist. Es gibt Herausforderungen, die es zu meistern gilt, wie z. B. in einer besseren Position als dein Teamkollege zu landen oder zumindest in einer bestimmten Position zu kommen, und wenn du es schaffst, diese zu meistern, wirst du einen anderen Weg in der Geschichte einschlagen, als wenn du scheiterst. Es gibt sogar Pfade, die dich in verschiedene kleine Nebengeschichten schicken.

Was die Career jedoch frisch hält, sind verschiedene kleine Rennen zwischen den regulären Rennen in der Meisterschaft. In den vergangenen Jahren ging es Rennen um Rennen, bis am Ende ein Sieger feststand. Jetzt gibt es Side-Events, die an verschiedenen Orten in den USA stattfinden, um Sie zu unterhalten. Die ersten beiden, auf die ich gestoßen bin, waren ein Rhythm Attack Event (eingeführt im letzten Spiel), das ist eine Gerade mit verdammt vielen Sprüngen und Unebenheiten, die am Ort eines Weltraumraketenstarts in Florida oder auf einer von Milestone erfundenen MX-Strecke im Wald in der Nähe eines Geysirfeldes stattfindet. Ein Highlight sind die Rennen, die außerhalb der traditionellen Austragungsorte stattfinden. Insgesamt gibt es vier Rhythm Attack Strecken und sechs Motocross-Strecken.

Der Teil, den ich an der Career Mode nicht mag, ist das etwas erzwungene "Werde in den sozialen Medien beliebt"-Element. Die Idee ist, dass Sie Rennen gewinnen, um Follower zu gewinnen, während Sie auch auf Tweets antworten und auf Twitter so tun können, als ob. Wie du auf Nachrichten von anderen Fahrern reagierst, beeinflusst, wie sie dich sehen, und wenn du wirklich fies bist, kann es auf der Strecke im Prinzip heiß hergehen. Dies kann sich auch auf Ihre Beziehung zu verschiedenen Teams auswirken, falls Sie nach der Saison wechseln möchten. Im Allgemeinen mag ich die Career Mode, da sie etwas Neues ausprobiert haben und das geschätzt wird.

Los geht's, Daytona. Ja, Daytona ist eine der Strecken.

Ansonsten gibt es in Bezug auf große Spielmodi nicht viel zu erleben. Es gibt nur das, was man von einem Spiel wie diesem erwartet hätte... Es gibt einen Offline-Modus (zusätzlich zu den Career ) und es gibt auch die Möglichkeit, einzelne Rennen zu fahren, Rhythm Attack zu fahren, in eine Meisterschaft einzusteigen und Zeitfahren zu bestreiten. Es ist möglich, im geteilten Bildschirm (für nur zwei Personen) zu fahren, was geschätzt wird, da es in den letzten Jahren bei Rennspielen nicht die Norm war. Online kannst du dich jedoch in ungewertete Rennen stürzen oder eine private Lobby mit bis zu 16 Spielern starten. Und das war's auch schon... Außer natürlich in einem Trainingsmodus.

Was entfernt wurde, ist die offene, kleine Welt, in der man frei herumfahren und spielen konnte. Hier einen Sprung machen, dort ein wenig erkunden. Was in Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 Supercross Park genannt wurde, ist jetzt nirgends mehr zu finden. Es ist möglich, dass die Entscheidung, es zu streichen, aufgrund des Feedbacks der Spieler kam, da es ehrlich gesagt nur Spaß gemacht hat, ein paar Minuten am Stück zu spielen, aber es ist immer noch ein Spielmodus weniger als zuvor.

Monster Energy Supercross 25 behält das unterhaltsame Gefühl früherer Teile bei. Die Serie hat schon immer unterhaltsames Gameplay geboten, und dieses Jahr ist es nicht anders. Sei es auf Strecken mit langen Geraden und vielen Sprüngen wie Daytona oder technisch anspruchsvolleren Strecken wie Indianapolis mit seinen ständigen Kurven, seiner Brücke und seinem Tunnel. Dieses Spiel ist immer eine Herausforderung. Das Spiel ist im klassischen "easy to play, hard to master"-Stil aufgebaut und ich kann nicht erraten, wie oft ich im Testzeitraum abgestürzt bin. Manchmal ist es völlig natürlich und schlecht von meiner Seite, aber ich bin überwältigt, wie oft ich nicht verstehe, warum der Fahrer von seinem Motorrad geschleudert wird, als hätte ihn jemand aus einer Kanone geschossen...

Die Befriedigung des Gameplays kommt stattdessen, wenn ich den perfekten Flow hinbekomme, wenn ich alle Sprünge genau so mache, wie ich sollte. Es geht um das richtige Timing und die Anpassung des Körpergewichts, um richtig zu landen. Die Landung auf der Steigung des nächsten Sprungs zum Beispiel ist, als würde ich gegen eine Wand fahren, aber wenn ich stattdessen auf dem Abhang lande, um den nächsten Sprung in vollem Fluss zu beginnen, fühlt es sich an wie eine Art motorisierter Tanz.

Das Reboot der Serie fühlt sich an... Als wäre es nicht wirklich ein Reboot.

Nach einem Jahr Pause hatte ich wahrscheinlich zu große Hoffnungen in die Rückkehr der Monster Energy Supercross -Serie. Es fühlt sich an, als hätte es sich noch weiter verbessern können, als es war, aber was wir trotzdem bekommen, ist ein Motocross-Erlebnis, das einfach so gut ist wie zuvor. Wenn ich das Fahrerlebnis mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es: Unterhaltsam.