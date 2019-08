Monkey King: Hero is Back schwingt sich im Oktober auf PC und PS4

Monkey King: Hero is Back ist das Spiel zum gleichnamigen Animationsfilm aus China und THQ Nordic wird in Europa für die Veröffentlichung verantwortlich des Action-Adventures verantwortlichen sein. Der Titel soll voraussichtlich am 17. Oktober dieses Jahres auf PC und PS4 veröffentlicht werden, selbstverständlich mit passender Premium-Ausgabe - das ist ja das neue Steckenpferd des Studios. Monkey King: Hero is Back erzählt die Geschichte des Films nach, wird Fans jedoch in die Rolle des Affenkönigs versetzen und eigene Nebenhandlungen mit den weiteren Figuren des Ausgangsmaterials enthalten. Das Game wird in der sogenannten Hero Edition ausgeliefert und enthält den Season Pass, der zwei zusätzliche Story-Episoden bietet ("Aufruhr im Himmel" und "Gedankenpalast"). Zwei Skins für unseren affigen Helden Sun Wukong sind ebenfalls dabei, In-Game-Gegenstände runden das Paket ab.

You watching Werben