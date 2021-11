Mondlandung von Final Fantasy XIV: Endwalker erfolgt erst im Dezember

HQ

Die Endwalker-Erweiterung von Final Fantasy XIV wird zwei Wochen später als ursprünglich geplant erscheinen. Naoki Yoshida, Game Producer und Game Director, kommentierte die Verzögerung des neuen MMO-Kapitels, das nun erst am 7. Dezember starten wird, mit großer Enttäuschung.

Der Japaner macht seine eigene Detailversessenheit für die Verzögerung verantwortlich. Nach Sichten des kompletten Spielumfangs habe er beschlossen, dass zusätzliche Arbeit in die Feinabstimmung bestimmter Bereiche fließen muss. Durch das Verbessern kleinerer Details sei allerdings der restliche Produktionsplan in Verzug geraten. "Weil dieses Erweiterungspaket den ersten großen Höhepunkt der bisherigen Ereignisse in FFXIV markiert", konnte Yoshida davon aber nicht ablassen. Viele Fans dürften dafür Verständnis zeigen, vermuten wir.