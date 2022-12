Molyneux über NFTs in Videospielen: "Es ist definitiv etwas zu erforschen."

HQ

Peter Molyneux ist eine dieser erfahrenen Stimmen in der Branche, die immer interessant zu hören ist, wenn er über zukünftige Branchenbewegungen spricht. Seine Erfahrungen und Gedanken über die Fable-Serie und ihre zukünftige Folge sind voller Hoffnung für das neue Projekt, aber er hat auch Erwartungen an Web 3.0, NFTs und deren Anwendung in Spielen. Konzepte, die er selbst kennt und in seinem Titel Legacy umgesetzt hat.

Auf dem letzten Gamelab auf Teneriffa sprach er darüber mit den anwesenden Journalisten, darunter Gamereactor, und das hat er dazu gesagt.

"Was großartig ist, sind die Industrieexperimente des Spiels mit Dingen, und Krypto-Spiele und NFT und all diese Dinge sind Dinge, die wir annehmen und damit experimentieren und entwickeln sollten. Mein Problem mit NFT-Spielen ist, dass es sehr giftig sein kann. Es braucht einige Vorschriften, aber ich liebe diese Idee. Warum sollten die Leute nicht etwas hinzufügen, wenn sie ein Spiel spielen? Darin liegt eine Zukunft. Ich denke nicht, dass der erste Versuch der richtige Versuch sein sollte, aber ich denke, es ist etwas, worüber wir nachdenken müssen."

Die Wahrheit ist, dass, obwohl es sich um ein so neues Medium handelt, viele der großen Unternehmen der Branche wie Square Enix, Bandai Namco, Sega bereits versuchen, diese Konzepte und neuen Geschäftsformen in Videospielen in den kommenden Jahren umzusetzen, und es wird etwas sein, an das wir uns auch gewöhnen müssen. wie andere Bewegungen, die in der Vergangenheit waren und jetzt Teil unseres Lebens als Spieler sind, wie Mikrotransaktionen, Abonnementdienste oder DLC.