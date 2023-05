Möglicherweise wurde ein Interessenkonflikt bei der Blockade der Megafusion von Microsoft durch die CMA festgestellt

HQ

Es gab eine Menge Meinungen und Fragen zu den Competition and Markets Authority des Vereinigten Königreichs, die Microsofts 68,7 Milliarden Dollar teure Übernahme von Activision Blizzard King blockierten. Jetzt wurde die Sperre wegen ihrer Parteilichkeit in Frage gestellt, da Jez Corden von Windows Central berichtet, dass der leitende Direktor der CMA, Colin Raftery, früher bei der Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb gearbeitet hat, die Verbindungen zu Sony hat.

Dies hat einige zu der Frage veranlasst, ob es in Bezug auf den Deal ein "Backscratching" gab und ob die CMA die Übernahme blockiert hat, um Sony einen Gefallen zu tun, wenn Sie so wollen. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass Raftery seit Jahren nicht mehr in der Kanzlei gearbeitet hat, aber die Frage nach persönlichen Beziehungen und was durch eine Blockade des Deals in diesem Sinne gewonnen werden könnte, steht immer noch im Vordergrund.

Um weiteres Öl ins Feuer zu gießen, hat Raftery kürzlich auf einer Veranstaltung gesprochen, bei der Post-Brexit-Themen diskutiert wurden, an der auch ein weiterer Redner teilnahm, der Berichten zufolge die Anwaltskanzlei RBB vertritt, die Sony und Google in ihrem Kampf gegen Microsofts Mega-Übernahme vertritt.

Glaubst du, dass es sich um ein Foulspiel handelt?