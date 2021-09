Modder erstellen im Auftrag von CDPR offizielle Modding-Werkzeuge für Cyberpunk 2077

HQ

CD Projekt Red möchte die Entwicklung offizieller Mods für Cyberpunk 2077 vorantreiben und dafür haben sie sich an die Leute gewandet, die bereits aufgrund ihrer Arbeit am "Wolvenkit" von The Witcher 3: Wild Hunt Erfahrung mit dem Schaffen von Programmen zur Anpassung von Spielhalten gesammelt haben. Ein Sprecher von CD Projekt Red sagte gegenüber Gamespot:

"Wir arbeiten mit Yigsoft an der Entwicklung von Cyberpunk-2077-Modding-Tools. Die Modding-Community war uns schon immer sehr wichtig und wir freuen uns, Seite an Seite mit ihr zusammenzuarbeiten, um die Werkzeuge, die Moddern zur Verfügung stehen, weiter auszubauen. Wir bieten derzeit keine weiteren Kommentare zu dem Thema an."

Es bleibt abzuwarten, wie die Zukunft des Titels aussehen wird, aber es ist klar, dass CDPR nicht nur die eigenen Möglichkeiten in Betracht zieht. Hoffentlich wird das dazu führen, dass das Sci-Fi-Rollenspiel in Zukunft viele coole Mods unterschiedlicher Komplexität erhält.