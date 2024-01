Möchten Sie, dass ein KI-Gadget Ihr Smartphone für Sie verwendet?

HQ

Ein KI-Butler ist vielleicht der beste Begriff für das neueste Gerät von Rabbit, den R1, da er lernen kann, wie Sie Geräte verwenden, und theoretisch Ihre Flüge buchen oder Dokumente für Sie bearbeiten kann, nachdem Sie ihm beigebracht haben, wie man Dinge tut.

Auch wenn es ein wenig abwegig klingen mag, werden die ersten Proben Ende März für diejenigen erhältlich sein, die 200 US-Dollar dafür bezahlt haben.

Das Team von Rabbit gibt an:

"Wir haben ein System entwickelt, das menschliche Handlungen am Computer ableiten und modellieren kann

Anwendungen, führt die Aktionen zuverlässig und schnell aus und eignet sich gut für den Einsatz in

verschiedene KI-Assistenten und Betriebssysteme. Unser System wird als "Large Action Model" bezeichnet

(LAM). Ermöglicht durch die jüngsten Fortschritte in der neurosymbolischen Programmierung, ermöglicht das LAM die

Direkte Modellierung der Struktur verschiedener Anwendungen und der darauf ausgeführten Benutzeraktionen

ohne eine transitorische Darstellung, wie z. B. Text. Das LAM-System erzielt Ergebnisse

mit State-of-the-Art-Ansätzen in Bezug auf Genauigkeit, Interpretierbarkeit und

Geschwindigkeit. Bei der Entwicklung der LAM-Architektur geht es sowohl um die Bewältigung von Forschungsherausforderungen als auch um die

Engineering-Komplexität, von Echtzeitkommunikation bis hin zu virtuellem Netzwerk-Computing

technologieen. Wir hoffen, dass unsere Bemühungen dazu beitragen können, die nächste Generation von Natur-

sprachgesteuerte Konsumentenerlebnisse."