Mobile-MMO Ni no Kuni: Cross Worlds erzählt seine Geschichte im bekannten Ghibli-Stil

Die Tatsache, dass Ni no Kuni auf das mobile Format umgestellt hat, bedeutet nicht, dass Level-5 und NetMarble die Bedeutung und Sorgfalt verringert haben, die den Titeln und Projekten in dieser Serie immer beigemessen wurde. Wenn alles nach Plan verläuft, wird in wenigen Monaten (vorerst nur in Asien) das ehrgeizige MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds veröffentlicht. Ein animierter Kurzfilm beschreibt grob die Handlung dieses Projekts und zeigt gleichzeitig Schauwerte, die die Fans ohne Frage verzaubern werden.

Obwohl das Material nicht lokalisiert wurde, wird die zentrale Prämisse deutlich: Die fantastische Magiewelt wird erneut mit der Realität gekreuzt und auf beiden Seiten stehen freundliche Charaktere, um sich gegenseitig zu helfen. Der charakteristische visuelle Stil der Serie, der von einer alten Zusammenarbeit mit Studio Ghibli geerbt wurde, sorgt erneut für wunderschöne Panoramen. Der Protagonist von Ni no Kuni: Cross Worlds ist ein Beta-Tester des VR-Spiels "Sould Divers", der nach und nach in sein ungewöhnlich immersives Spiel hineingezogen wird...

Cross Worlds sollte vor Jahresende auf Android-Handys in Südkorea verfügbar sein, hat aber noch kein Datum. Um genau zu wissen, wie diese Welt aussieht, findet ihr unten eine Bildergalerie und das Werbeplakat.