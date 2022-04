HQ

Viele von uns müssen noch die Ankündigungen von World of Warcraft: Dragonflight und World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic verarbeiten, aber Blizzard hat noch einen Warcraft-Pfeil im Köcher.

Die schon lange angekündigte, mobile Version des Spiels soll der Welt am 3. Mai um 19:00 vorgestellt werden. Ihr könnt euch die Präsentation hier ansehen.